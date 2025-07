(Previa) Jennifer 'Tormenta' Miranda quiere hacer historia para el boxeo español en el Madison Square Garden

La boxeadora española Jennifer 'Tormenta' Miranda puede en la madrugada de este viernes al sábado convertirse en la campeona del mundo unificada del peso superpluma, para lo que debe conquistar el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos) venciendo a la estadounidense y defensora de los cuatro cinturones -WBA, WBC, IBF y WBO-, Alycia Baumgardner, en un combate histórico para el boxeo español.

La púgil gaditana, de 38 años, está ante la mayor oportunidad de su carrera. Después de lograr dos títulos intercontinentales WBA, un título Gold WBA y el campeonato interino del peso pluma de la misma organización, 'Tormenta' afronta su gran desafío: pelear por convertirse en campeona unificada del peso superpluma en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

Solo dos boxeadoras nacionales lo intentaron en el pasado, sin suerte. La primera fue la madrileña Miriam Gutiérrez en 2020 ante la irlandesa Katie Taylor. Y la segunda, la murciana Mary Romero en 2024, perdiendo por los títulos mundiales WBC-WBO del peso supergallo contra la danesa Dina Thorslund. Ahora es el turno de la 'Tormenta'.

La andaluza llega a este combate, que retransmitirá Netflix en directo en una velada -encabezada por el Katie Taylor-Amanda Serrano- que arrancará a las 02.00 hora peninsular española en el recinto neoyorquino, después de una preparación larga y dura de unos seis meses entre España y Las Vegas. "No vine al Madison a verlo desde abajo, vine a llevármelo", dijo Miranda en la rueda de prensa previa al combate, donde dio un peso de 58,7 kilos.

La española, ejemplo de superación y parte del elenco de 'La Casa de Papel' en su quinta temporada, puede presumir de un récord de imbatibilidad de 12-0 con un triunfo por 'KO', con su envergadura y alcance, además de su buen juego de piernas, como sus grandes armas contra la estadounidense, a la que debe intentar incomodar, con valentía e intentando marcar el ritmo desde el primer asalto.

"Hay que ser muy inteligentes, ella es fuerte y explosiva. Tenemos que intentar no dejarle hacer su trabajo. Pero lo hemos preparado como otro combate más, estudiándola bien y explotando nuestras habilidades. Yo la pienso como un rival difícil, evidentemente, es dura, pero ya no pienso mucho más en eso. Me he enfocado mucho en mi físico, en mi boxeo", analizó Miranda en una entrevista a Europa Press.

Sin embargo, Baumgardner es favorita en las apuestas y destaca por su solidez dentro del ring, siempre con las ideas claras, contundencia y mucha agresividad, apoyada también en una buena técnica. Mientras la experiencia de la española en boxeo profesional es algo menor -lo es más en amateur, ya que fue nueve veces campeona de España y una lesión le impidió acudir a los Juegos Olímpicos de Río 2016-, la defensora de los cuatro cinturones posee un balance de 15-1, con 7 KOs.

La estadounidense unificó en 2023 los cuatro cinturones y se convirtió en campeona indiscutida frente a la francesa Elhem Mekhaled. Defendió esta condición ante la griega Christina Linardatou -única púgil que la ha ganado en 2018-, a la que venció solo cinco meses después y su última defensa se produjo en septiembre del año pasado, pero su combate contra la belga Delfine Persoon fue nulo por un choque de cabezas involuntario.

Ahora, 'Tormenta', flamante fichaje de la promotora del youtuber y boxeador Jake Paul -Most Value Promotions- y púgil de The Boxer Club, ambiciona un logro inédito en el boxeo español: conquistar más de un cinturón en el mismo peso. Para ello, debe romper con esos pronósticos contrarios y confiar en su condición, impulsada por su último triunfo en octubre de 2024, cuando se proclamó campeona del mundo interina del peso pluma de la WBA tras vencer en Madrid a la panameña Teresa Almengor.