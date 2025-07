Pelayo Díaz se moja: de la ruptura de Escassi y Sheila Casas, a su mensaje a Montoya en su peor momento

10/07/2025 Pelayo Díaz en la fiesta presentación "YSL Love Game". Disfrutando de su vuelta a la normalidad tras 3 meses alejado de la civilización en 'Supervivientes', Pelayo Díaz se ha puesto sus mejores galas para asistir a la fiesta 'Love Game' con la que Yves Saint Laurent ha celebrado el verano en Madrid con sus embajadores Aitana Ocaña y Aron Pipper, y la presencia de numerosos rostros conocidos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Disfrutando de su vuelta a la normalidad tras 3 meses alejado de la civilización en 'Supervivientes', Pelayo Díaz se ha puesto sus mejores galas para asistir a la fiesta 'Love Game' con la que Yves Saint Laurent ha celebrado el verano en Madrid con sus embajadores Aitana Ocaña y Aron Pipper, y la presencia de numerosos rostros conocidos.

"Aquí celebrando la moda, celebrando el amor y el calor porque estamos todos derretidos ¿no? No me quejo de este sofoco que parece que nos ponen un secador del asfalto. Me encanta Madrid en todas sus temporadas y en verano también. Me da igual que nos deshidratemos, que estemos acalorados. Prefiero mil veces esto que el invierno" ha asegurado, encantado de poder retomar sus compromisos profesionales como influencer tras vivir una experiencia inolvidable en Honduras.

En el reality coincidió -e hizo muy buenas migas- con Álvaro Muñoz Escassi, de ahí que la primera pregunta obligada haya sido sobre su inesperada ruptura con Sheila Casas: "No sé qué ha pasado la verdad, yo creo que como en todas las relaciones, hay veces que todo tira y parece que bien y de repente... Yo creo que en Supervivientes todos tenemos mucho tiempo de pensar, no solo los que estamos participando, también los que están fuera". "Nunca se sabe, dentro de una relación en realidad solo hay dos personas, o tres, las que lo saben. No lo digo por él, eh. Digo que ahora somos todos tan modernos que de repente ya hay trinomios, hay que adaptarse" apunta, reconociendo que no sabe nada sobre los motivos de su separación.

Sin embargo, sí ha asegurado que en 'Supervivientes' él no escuchaba al jinete hablando constatemente de su novia durante el concurso. "A ver, yo no lo definiría como constantemente, y eso que yo he estado tres meses con él, pero sí que es verdad que siempre le he notado súper respetuoso, y haciendo referencia a esa relación que tenía fuera, y con mucho tacto, y como acordándose mucho de ella, sí que es verdad. Pero no, o sea, no en exceso. Cuando todos compartíamos algo de alguien, pues él lo hacía también" ha revelado.

Preguntada por la ruptura, Carmen Lomana se pronunciaba sin filtros hace unos días y sentenciaba que lo sorprendente no es que lo hayan dejado, sino que alguien empiece una relación con Escassi creyendo que pueden tener futuro juntos. Algo que no comparte Pelayo, que considera que "eso es infravalorar también a la persona que está emprendiendo una relación con esa persona. Es que al final en las relaciones hay muchas normas, muchos códigos, que como digo, solo saben ellos".

"A mí me ha sorprendido la ruptura porque parecía que estaban muy enamorados y con planes de futuro, pero hoy en día no me sorprende nada, creo que lo que hay que hacer es pasárselo bien, dejar de tener tantas normas y tantas ideas preconcebidas de lo que es una relación" ha expresado rotundo.

Y para ejemplo, un botón. El mediático romance que vivieron su íntima amiga Hiba Abouk y Escassi el verano pasado, que Pelayo ha recordado con humor: "Enseguida cuando vemos a dos famosos enrollarse ya son novios, ya se van a casar, y eso joroban muchas relaciones, o sea, joroban muchas cosas que pueden ser... Muchas veces, es que ni nosotros sabemos lo que está pasando cuando empiezas a verte con alguien. Tú tienes miedo incluso a ponerle nombre con tus amigos, imagínate si te pregunta la prensa". "Hiba fue súper clara con vosotros" asegura.

PELAYO MUESTRA SU APOYO A MONTOYA

Cambiando de tema, el influencer ha mostrado su apoyo a su compañero José Carlos Montoya tras alejarse del foco mediático después de 'Supervivientes' por su salud mental. "Yo creo que si eso es lo que él necesita, todos tenemos que respetarlo. Por mi parte, todo mi apoyo. Creo que él ha sido muy inteligente, me estoy sorprendiendo hasta de mis propias palabras, pero creo que ha sido muy inteligente de dar un paso atrás y decir 'un momento, igual no me encuentro tan bien o no estoy viviendo el momento que querría vivir o no lo estoy viviendo como quiero', y creo que mira, al margen de haber sido enemigos o aliados, creo que aquí todos tenemos que tener un poco de... Pues eso, tenemos que ser personas, ¿no? Y yo, si estuviera en su lugar, también me gustaría que me entendieran, así que espero que sea un comunicado honesto y que no sea algo como para darse más bombo a sí mismo" apunta.

Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente y Pelayo deja claro que no se tomaría nada con Montoya para acercar posturas tras los enfrentamientos que tuvieron durante el reality: "Yo no tengo ningún mal rollo, lo que pasa es que lo que no tengo es nada de que hablar... O sea, no, que no tengo mucha conversación con él, ya lo intenté durante tres meses, entonces, ¿qué sentido tendría ahora sentarnos a tomar algo? No, yo creo que él en su mundo, yo en el mío. Y no pasa nada".

"Un reality nos juntó, se intentó... Y yo no creo que él vaya a ser diferente a como era dentro del reality. Yo soy la misma persona, entonces, si no funcionó allí, no lo tiene por qué intentar fuera. Soy la misma persona" sentencia.