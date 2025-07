Montse Tomé: "Este partido nos venía bien justo ahora en este momento"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, aseguró que con "talento y trabajo" fueron capaces de darle vuelta a Italia en el último partido del Grupo B de la Eurocopa de Suiza, un duelo que cree que le venía "bien justo ahora en este momento" a su equipo de cara a lo que se avecina, empezando por unos cuartos de final ante la anfitriona que espera "competidos" y ante un rival "muy arropado por su gente".

"Creo que Italia era de uno de los equipos más duros del grupo, aunque teníamos la sensación de que el campeonato no lo había empezado del todo fluido. Siempre trabaja bien, siempre defiende bien y siempre sale rápido, y han conseguido adelantarse en el marcador y luego pues nuestro trabajo y talento han hecho que pudiéramos darle la vuelta. Yo creo que ha sido un partido muy competido, que nos venía bien justo ahora en este momento para seguir nuestro camino hacia adelante y lo hemos sacado bien", señaló Tomé en rueda de prensa.

La entrenadora siente que su equipo tiene "mucha capacidad para tener el control del juego". "En 90 minutos, que son muchos, nuestro reto es conseguir que todas las jugadoras estén conectadas en la misma jugada de la misma manera y todos entendamos a lo que tenemos que jugar en cada momento", advirtió.

"Sabíamos que Italia iba a ser un bloque defensivo y teníamos claro que teníamos que tener jugadoras en profundidad y que tuvieran un juego interior. Cuando combinamos eso y todas entendemos a lo que tenemos que jugar en cada momento, hace que el juego lo dominemos. Yo creo que es el partido que mejor empezamos en cuanto a pases, a gestión del primer momento y luego hemos pasado por diferentes fases que tenemos que seguir mejorando", añadió al respecto.

La técnico celebró el pleno de victorias en la fase de grupos, algo que hasta ahora, salvo en los Juegos de París, no se había logrado. "Seguimos consiguiendo objetivos, pero pies en el suelo y humildad. El trabajo ha sido bueno y mejorar desde la victoria para todos es mejor y no tengo duda de que el equipo va a tener la mejor predisposición para seguir mejorando", resaltó.

Tomé recordó que introdujo "cinco jugadoras que no habían iniciado" y que la selección "sigue jugando lo mismo, con la misma claridad, con la misma paciencia". "Esto es lo positivo", remarcó la asturiana, que aseguró que Cata Coll, pese a su suplencia, está "bien". "También necesitamos que acumule estos siete días que vienen ahora para poder entrenar", puntualizó sobre la suplencia de la balear,

"Siento que lo que ha hecho Adri (Nanclares) ha estado bien y hoy hemos optado por seguir dándole continuidad. Tenemos que seguir trabajando, hay tres excelentes guardametas que cada día trabajan con muchas ganas", resaltó la seleccionadora, que también elogió a Athenea del Castillo, "una jugadora muy rápida que es capaz de desbordar" y que tanto si empieza de inicio como si entra posteriormente les ha "ayudado".

También fue preguntada por Aitana Bonmatí, titular por primera vez tras superar una meningitis vírica, y por Esther González, que hizo su cuarto gol en esta Eurocopa. "A Aitana la he visto bien, ha hecho un trabajo bueno. Venía de una situación compleja para ella y tenía muchas ganas de empezar los partidos y de sentirse jugadora. Lo que ha hecho para darle la vuelta ha sido muy bueno y lo que hoy hemos podido tener con ella en el trabajo defensivo y ofensivo hay que destacarlo porque ha estado bien", detalló de la centrocampista.

"Esther está a un nivel increíble, además, a todos los niveles en los que puedes pensar de lo que necesitas de una futbolista. Ahora mismo su experiencia y su energía hacen que sepa dónde se tiene que colocar, cuándo tiene que ir al espacio, cuándo se tiene que quedar el balón, cuándo tiene que dar pausa, presionar. Es un ejemplo claro de la delantera que queremos en España, no sólo mete goles sino que tiene que presionar porque esto es importantísimo para el equipo", manifestó de la delantera, a la que ve "muy madura a nivel personal" y como "un ejemplo muy grande para todas".

ESPERA UN CRUCE "COMPETIDO" CONTRA UNA SUIZA "ARROPADA POR SU GENTE"

Sobre el gol encajado, aclaró que sabían que Italia "era un equipo de segundas jugadas". "Vamos a seguir mejorando, estamos en el máximo nivel y jugamos contra selecciones con mucho nivel", remarcó, puntualizando que ajustaron cosas "en la segunda parte" y que "el rendimiento fue bueno". "No me preocupa, pero sí que me ocupa el ver cómo podemos ajustar esas cosas que forman parte de situaciones que vivimos y que tenemos la capacidad suficiente para poder ajustarlo", confesó.

Montse Tomé tiene claro que van a "aprovechar el tiempo" que tienen, siete días, hasta el choque de cuartos ante Suiza y que se van a "adaptar" para que las futbolistas tengan "un equilibrio en el descanso, que puedan tener tiempo para disfrutar de todo".

De cara a este cruce, indicó que "los analistas" han podido ver "en directo" a su rival y "son los que están trabajando más específicamente eso". "Vamos a tener el 'staff' toda la energía preparando ese partido y los entrenamientos para que lleguen bien, y ajustando las cargas para que las jugadoras lo primero recuperen y después lleguen con la chispa que están teniendo hasta ahora", subrayó.

"Lo que he seguido desde que está Pia (Sundhage) de seleccionadora es que tiene una línea de 5 y lo que me espero es un equipo muy arropado por su gente. Va a ser un partido competido, tiene grandes jugadoras que ya conocemos como Walti, Reuteler, y vamos a ver esa estructura como la vamos a poder desajustar", agregó de su próximo rival.