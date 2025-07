Bale confirma una "nueva gran y justa oferta" del grupo inversor para el que trabaja para comprar el Cardiff

El exfutbolista galés Gareth Bale ha revelado que el grupo inversor con el que trabaja ha presentado una "nueva gran y muy justa oferta" para hacerse con el control total del Cardiff de su país, equipo que milita en la League One, la tercera división del fútbol inglés.

El exfutbolista del Real Madrid y de Tottenham, entre otros, cree que es la persona adecuada para llevar al club de vuelta a la Premier League y, en declaraciones a 'Front Office Sports Today', confirmó que tienen "una nueva oferta sobre la mesa que acaba de llegar" y que es "una gran oferta y muy justa". "Estamos muy contentos y es algo que esperamos que los actuales propietarios se tomen en serio", añadió.

"Nos encantaría que aceptaran para poder tomar el control total y seguir adelante con lo que queremos hacer y convertir al Cardiff en el club que sabemos que puede ser", recalcó el cinco veces ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Una fuente cercana al excapitán de la selección de País de Gales declaró el mes pasado a la agencia de noticias 'PA' que Bale no se conformaría con ser un actor secundario en cualquier adquisición y que tendría "uno muy importante". "No va a ser un actor secundario. Es un tipo que ha tenido mucho éxito y no necesita poner su nombre en algo porque sí", replicó dicha fuente.

"Estará muy implicado. Cree que es la persona adecuada para esto. El Cardiff es el único club por el que quiere negociar. Ahora que el club está de capa caída, es el momento de darle un poco de cariño y devolverlo a la Premier League", subrayó.

Se cree que el consorcio para el que trabaja Bale cuenta con inversores británicos y estadounidenses y se entiende que acepta que la decisión de vender recae en última instancia en el propietario del Cardiff, Vincent Tan.