Alejo Stivel promete "una fiesta" el sábado en Benalmádena y declara su amor por Andalucía:"Me encanta su gente"

El cantante y compositor argentino Alejo Stivel ha declarado su amor por Andalucía, destacando que lo que más le atrae de esta tierra es "su gente y sus pueblos". "No dejo pasar mucho tiempo sin ir", ha asegurado el artista, que actuará este sábado en el puerto de Benalmádena (Málaga), en el marco del festival Sol de Plata, donde promete ofrecer "una fiesta".

En una entrevista concedida a Europa Press, el exintegrante del grupo Tequila ha expresado: "Me encanta Andalucía, Málaga y Benalmádena". Aunque reconoce que puede sonar "muy tópico", Stivel ha subrayado que "los andaluces son muy abiertos, hospitalarios y simpáticos", y ha añadido que tienen "muchos amigos allí".

En relación con su actuación en el festival Sol de Plata, que tendrá lugar este sábado a las 17,00 horas, Alejo Stivel ha prometido "una auténtica fiesta y mucha diversión", asegurando que "yo no doy conciertos, doy fiestas". El artista ha explicado que se trata de "una fiesta con bandas sonoras de rock and roll, con canciones que a la gente le gustan, que conocen y que los han acompañado durante años". Además, ha destacado su cercanía con el público, pues "siempre soy muy solícito con la gente, por ello me gusta cantar las canciones que ellos quieran".

En este encuentro musical, que se celebra en la localidad malagueña de Benalmádena, también actuarán otros artistas como No Te Va Gustar, El Kuelgue, Nafta, Ciclonautas, Guada y Cerebro Enano. Al respecto, Alejo ha subrayado que "siempre es una buenísima iniciativa contar con espacios como este, abiertos a nuevas expresiones artísticas".

UN NUEVO PROYECTO EN MARCHA

En este contexto, el compositor argentino ha adelantado que está trabajando en un nuevo proyecto, aunque ha preferido mantener los detalles en reserva: "Todavía no puedo decir nada, porque adelantar proyectos antes de que salgan da gafe. Así que mejor no nombrarlo", ha comentado.

En cuanto a su amplia trayectoria musical, Alejo ha reconocido que ha vivido "muchísimos momentos increíbles y, por suerte, experiencias alucinantes", por lo que "quedarse con uno solo es muy difícil". Del mismo modo, ha confesado que no podría elegir entre sus grandes canciones favoritas, ya que, según sus palabras, "es como elegir entre hijos".

En esta línea, ha subrayado que "las canciones a las que no les tengo cariño, simplemente no las toco. Así que todas las que interpreto es porque me transmiten algo, me traen algún recuerdo o sé que al público le gustan mucho también". Asimismo, se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta del público, destacando que "reaccionan muy bien a todas las canciones, incluso a las más recientes, que quizá no conocen tanto como las más antiguas".

EL VIDEOCLIP CON SABINA, "UNO DE LOS HITOS" DE SU CARRERA

En este contexto, Alejo se ha mostrado receptivo a colaborar con algún artista andaluz, asegurando que "siempre estoy abierto a colaboraciones". Entre todas las que ha realizado a lo largo de su carrera, ha destacado especialmente la última realizada con el ubetense Joaquín Sabina en la canción 'Yo era un animal'.

Además, ha recomendado ver el videoclip de este tema, que "ha causado mucha sensación y está hecho con inteligencia artificial". En este sentido, ha señalado que el resultado "ha quedado muy divertido" y lo considera "uno de los mejores hitos" de su trayectoria.

Por último, el artista ha anunciado que este verano ofrecerá varios conciertos como parte de su nueva gira 'Muy Vivo', que lo llevará a diferentes puntos de Andalucía. Entre las fechas confirmadas, actuará en Málaga el próximo 26 de julio y en Córdoba el 3 de octubre, dentro del festival Eternos Music Party.