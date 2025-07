WPP nombra consejera delegada a Cindy Rose, ejecutiva de Microsoft

La agencia británica de publicidad WPP ha anunciado este jueves el nombramiento de Cindy Rose como consejera delegada de la compañía a partir del próximo 1 de septiembre, cuando sucederá en el cargo a Mark Read.

Rose, que desempeñará su labor desde Londres, cuenta con ciudadanía británica y estadounidense y ha sido consejera no ejecutiva del consejo de administración de WPP desde 2019.

Durante los últimos nueve años, Cindy Rose ha ocupado puestos de alta dirección en Microsoft, donde actualmente se desempeña como directora de operaciones de Global Enterprise y previamente fue presidenta de Microsoft Europa Occidental y CEO de Microsoft Reino Unido.

Anteriormente, la ejecutiva fue directora gerente del negocio de consumo en el Reino Unido de Vodafone y directora ejecutiva de Entretenimiento y Medios Digitales en Virgin Media. Asimismo, trabajó durante 15 años en The Walt Disney Company, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta sénior y directora gerente de Disney Interactive Media Group, EMEA.

Como consejera delegada de WPP, recibirá un salario anual de 1,25 millones de libras esterlinas (1,45 millones de euros) y optará a incentivos a corto y largo plazo. Asimismo, recibirá prestaciones y pensión de acuerdo con dicha la Política de Compensación de Consejeros, aprobada por los accionistas en la junta general anual de 2023.

Además, la nueva consejera delegada de WPP recibirá una indemnización por los incentivos pendientes que perderá al dejar su antigua empresa.

"Cindy es una líder empresarial excepcional e inspiradora con una amplia experiencia en algunas de las empresas más reconocidas del mundo", ha comentado Philip Jansen, presidente de WPP, destacando que la ejecutiva ha liderado operaciones multimillonarias en Reino Unido, EMEA y a nivel mundial, forjando relaciones duraderas con los clientes e impulsando el crecimiento tanto en entornos empresariales como de consumo.

"Cindy ha impulsado la transformación digital de grandes empresas de todo el mundo, incluyendo la adopción de la IA para crear nuevas experiencias de cliente, modelos de negocio y fuentes de ingresos. Su experiencia en este panorama será sumamente valiosa para WPP, ya que la industria se enfrenta a cambios fundamentales e incertidumbre macroeconómica", ha añadido.

"WPP es una empresa que conozco y aprecio, no solo por mis seis años en la junta directiva, sino también como cliente y socia durante muchos años antes, y no podría estar más feliz ni más emocionada de haber sido nombrada CEO. Comencé mi carrera en las industrias creativas y esto me hace sentir como en casa", ha afirmado Cindy Rose tras su nombramiento.