Tamara, la hermana de Michu, rota en lágrimas y devastada tras su muerte

Conmoción y dolor en la familia de María Rodríguez, Michu, tras su repentino fallecimiento a los 33 años en la noche de este lunes a causa de un fallo cardíaco por el problema congénito de corazón que padecía y por el que estaba a la espera de un trasplante que desgraciadamente nunca llegó.

Aunque todas las miradas están puestas en José Fernando, padre de su única hija, Rocío (7), en José Ortega Cano y en Gloria Camila, que muy afectados pusieron rumbo a Arcos de la Frontera al enterarse de la muerte de la gaditana -con la que actualmente tenían muy buena relacón por la niña-, también están siendo momentos muy complicados para la familia de Michu, que no se creen aún que no volverán a verla.

Su madre, Inma Gamaza, confesaba ante las cámaras que "todavía estoy en shock. Todavía no lo tengo asimulado, creo que todavía eso no ha pasado...", revelando que su hija falleció al sufrir varios infartos mientras se estaba duchando para salir a cenar con su pequeña.

Devastada, su hermana Tamara Rodríguez, que sin poder contener las lágrimas ha sacado fuerzas de flaqueza para pronunciar sus primeras palabras en exclusiva a Europa Press. Agradeciendo las muestras de cariño que están recibiendo en este dramático trance, la joven ha expresado cómo se encuentra la familia, que todavía está asimilando la muerte de Michu: "Bueno, tú sabes... ahí a trancas y barrancas, poco a poco y demás".

Confirmando que estuvo con su hermana "hasta el último momento", la gaditana no ha querido sin embargo entrar en detalles sobre los motivos del fallecimiento, después de que varios testigos apuntasen que la ex de José Fernando estuvo en la piscina con su hija y cuando llegó a su casa ya tenía mala cara y no se encontraba bien. "Claro como que no, no me apetece hablar de eso, la verdad" ha reconocido destrozada.