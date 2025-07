Rocío Flores, al lado de José Fernando tras la muerte de Michu, acude al tanatorio: "Mi papel es apoyarles"

Demostrando lo unida que está a sus tíos José Fernando y Gloria Camila, Rocío Flores no ha dudado en desplazarse de Málaga hasta Arcos de la Frontera para estar al lado de su familia tras la muerte de Michu, ex del hijo de Rocío Jurado y madre de su única hija, Rocío (7).

Intentando mantenerse en un discreto segundo plano, la influencer llegaba al tanatorio de Arcos de la Frontera para dar su último adiós a la gaditana arropando a José Fernando en este durísimo trance en el que ha perdido al que fue su gran amor, con quien mantuvo una relación repleta de idas y venidas entre 2013 y 2024, cuando rompieron definitivamente tras una infidelidad del hijo de 'La más grande'.

"Llevo desde ayer por la mañana aquí, pero yo no tengo nada que decir, de verdad. Yo aquí no tengo ni voz ni voto y no puedo decir nada. Yo vengo a apoyar a la familia y de verdad que yo no tengo nada que decir. O sea que no me preguntéis porque yo no soy quién para decir nada" ha expresado a las puertas del velatorio.

Sin embargo, y a pesar de su reticencia a hacer declaraciones porque no es a ella a quién le corresponde, sí ha reconocido que la muerte de Michu ha sido un duro golpe, y algo sorprendente por su juventud. "Por supuesto, creo que es una cosa que... Pero de verdad, es que no quiero decir nada porque mi papel no es dar aquí ningún tipo de declaración. Mi papel es apoyar a Gloria, apoyar a Jose, apoyar a esa criatura y ya está" ha concluido.