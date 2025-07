Mueren más de 15 palestinos en un bombardeo de Israel contra personas que esperaban a recibir ayuda en Gaza

Al menos 17 palestinos han muerto este jueves a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un grupo de personas que esperaban a recibir ayuda en la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva lanzada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', la mayoría de las víctimas son mujeres y niños que se encontraban haciendo cola para recibir suplementos nutricionales para niños en la ciudad, en medio de la escasez de bienes y alimentos en Gaza debido al bloqueo casi total a la ayuda impuesto por las fuerzas israelíes.

El Ejército de Israel ha indicado que el objetivo era un supuesto integrante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, antes de afirmar que "es consciente de las afirmaciones sobre víctimas en la zona".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lamentan cualquier daño causado a personas no implicadas y actúa en lo posible para minimizar los daños contra ellas", ha señalado en un comunicado facilitado al diario israelí 'The Times of Israel', al tiempo que ha afirmado que el suceso está siendo investigado.

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha cerca de 57.700 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea superior.