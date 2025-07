Marko Dmitrovic: "No vengo aquí para sustituir a Joan Garcia"

El nuevo portero del RCD Espanyol Marko Dmitrovic ha asegurado este jueves que no viene al club blanquiazul para "sustituir" a Joan Garcia, reciente fichaje del FC Barcelona, sino que llega con el objetivo de ser el "mejor Marko" y así poder ayudar al equipo 'perico' a lograr el objetivo, que es obtener la permanencia y consolidarse en Primera División.

"No vengo aquí para sustituir a Joan. Vengo a ser el mejor Marko y ayudar al equipo a cumplir los objetivos. Tenemos un objetivo muy claro. Vendrán buenos y malos momentos. Joan deja una gran huella, pero no vengo como su recambio, vengo para ayudar y voy a dar todo lo que pueda para que estemos muy contentos a final de temporada", ha asegurado el portero serbio en el acto de presentación de su fichaje, juntamente con el de Kike García y Carlos Romero.

El guardameta ha afirmado estar "muy contento" y con ganas de comenzar el curso. "Estoy muy contento, encantado de estar aquí. Se dieron las circunstancias y cuando nos pusimos en contacto, no tardamos mucho en llegar a un acuerdo porque tanto el club como yo mirábamos por el mismo camino y teníamos los mismos deseos y las mismas ideas para la próxima temporada", manifestó.

"Me atrae mucho este nuevo proyecto, y desde ya con ganas de jugar aquí en Cornellà como local. Varias veces he jugado de visitante, un estadio, un ambiente fenomenal, y voy a dar todo lo que puedo de mi parte para sumar, intentar ser mejor cada día, ayudar a que el colectivo crezca, tanto ellos como yo personalmente, y que tengamos muchos éxitos durante los próximos años", destacó el cancerbero.

Por su parte, Kike García ha definido como "un placer" estar en un "grande" del fútbol español como el Espanyol. "Es un placer, estoy agradecido, con muchas ganas de estar aquí, de hacerlo bien, de que salga todo como queremos, y demostrar, al final, que tenemos buen equipo, que vamos a cumplir todos los objetivos que tenemos, y vamos a darlo todo", reveló el delantero, que llega procedente del Alavés.

"El proyecto pues sí que es verdad que me atrae mucho, el Espanyol es un grande, todos lo sabemos, y bueno, un poco eso, se juntó un poco todo. También me sentí que podía ser aquí importante, y fue eso lo que me decidí, y con muchas ganas, con mucha humildad, y con mucha alegría para poder venir y que puedan salir las cosas bien", manifestó.

El manchego competirá por el puesto con Roberto Fernández, una competencia que ha explicado que será "sana" y buena para el club blanquiazul. "Lo hizo bastante bien Roberto estos cinco meses que estuvo aquí. Cuanto mejores jugadores vengan mejor, la liga es muy larga, va a haber momentos seguramente para todos. Va a ser una rivalidad sana y siempre vamos a mirar para el Espanyol que consiga el objetivo", aseguró.

Mientras que Carlos Romero se ha mostrado "muy feliz" de poder volver al Espanyol, tras la exitosa cesión de la temporada pasada. "Muy feliz de estar aquí. Era lo que yo quería hacer, quería volver aquí. He sido muy feliz el año pasado. He disfrutado muchísimo de este campo, de este club y de la afición. Mi prioridad era venir aquí", reveló.

"Siempre queremos estar lo más arriba posible, pero creo que hay que ser conscientes y ser realistas de lo que hay que conseguir primero, y a partir de ahí, pues obviamente, creo que han venido jugadores muy buenos, que suben al nivel de la plantilla, que hay que disfrutar de ellos, y pues esperemos hacer un gran año y conseguir quedar lo más arriba posible", finalizó el lateral español sobre los objetivos de cara al próximo curso.