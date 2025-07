Jon Rahm: "El LIV es una gran oportunidad de dar al golf un aire distinto"

El jugador español de golf Jon Rahm explicó este jueves que el LIV Golf, el circuito saudí, "es una gran oportunidad de dar al golf un aire distinto", además de comentar que su labor como referencia en España es dejar a este deporte "en mejor estado" del que estaba cuando él comenzó, agregando que es consciente del papel que pueda desempeñar como "guía" para los "jugadores jóvenes".

"Mi labor es intentar dejar el golf en mejor estado y con más puertas y más caminos de lo que yo me lo he encontrado, y darle una guía al jugador joven de lo que yo he hecho y de lo que se puede hacer", afirmó el vasco en unas declaraciones a la Real Federación Española de Golf, dejando claro que, para él, "jugar al golf es una pasión" y no lo ve como "un trabajo", ya que le "encanta" y lo afronta con "alegría".

El de Barrika contó que "hay objetivos que aún" no ha cumplido y que le gustaría cumplir. "Me concentro en lo que tengo que hacer, en mis objetivos y las páginas se escriben solas", comentó, asegurando que se "encuentra muy bien". "Fuera del campo de golf, a esta vida no le puedo pedir más. Mi familia me ha ayudado y cuando termino un torneo, y les veo les da igual si he jugado bien o si he jugado mal", continuó.

En este sentido, Rahm contó que ahora se tiene "que organizar más", ya que tiene "deberes como padre". "Ayudar por la mañana a prepararlos, o llevarlos a clase, recoger... Hay cosas que yo quiero hacer y me tengo que organizar el día muchísimo más que antes para hacer todo lo que quiero", añadió el golfista.

"Hago todo lo que me da el cuerpo y la mente para hacer lo máximo posible de cara a los medios, a jugar, y a los autógrafos. De todas formas, el objetivo es ganar, así que para mí también es un proceso de aprendizaje el organizar todo", comentó, disculpándose si no ha llegado a firmar a alguien. "Hago todo lo posible, pero tengo que estirar, cenar, dormir, para luego poder jugar el día siguiente", aseveró.

Por último, Rahm hizo referencia al LIV, el circuito saudí en el que participa, y valoró que "es una oportunidad muy grande de dar al golf un aire distinto". "Es mucho más fácil ser aficionado de un equipo que de un jugador solo. Y aunque sea el principio, ya estamos empezando a ver esa afición. Tener diferentes equipos hace que se note ese seguimiento porque aunque empieces siguiendo al jugador más importante del equipo, acabas siguiendo al equipo en sí", concluyó.