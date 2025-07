Irán dice que el reinicio de la cooperación con el OIEA dependerá de que la agencia "corrija su doble rasero"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha destacado que el reinicio de la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) dependerá de que la agencia "corrija su doble rasero respecto al programa nuclear iraní", después de que Teherán suspendiera estos contactos a raíz de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el país centroasiático, a la que se sumó Estados Unidos.

Pezeshkian ha trasladado al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que Teherán "está comprometido con el diálogo, la diplomacia y el respeto mutuo", antes de recalcar que la decisión del Parlamento de Irán de suspender la cooperación con el organismo "es una reacción al comportamiento sesgado y no profesional" del director del OIEA, Rafael Grossi.

Así, ha sostenido que "el fracaso de la agencia a la hora de mantener la neutralidad en sus informes, su falta de reacción ante los flagrantes ataques contra instalaciones nucleares iraníes y su silencio ante las violaciones del Derecho Internacional han socavado su credibilidad", según un comunicado publicado por la Presidencia de Irán.

"La pertenencia a organizaciones internacionales como el OIEA debe generar un apoyo equilibrado y beneficios. En caso contrario, la participación no tiene sentido", ha apuntado Pezeshkian, quien ha dado las gracias a Costa por sus "esfuerzos a la hora de promover la democracia" y su "interacción constructiva", antes de agregar que Teherán está dispuesto a "expandir los lazos" y "resolver los problemas con la UE a través de un diálogo respetuoso y productivo".

Por otra parte, ha reiterado su condena a los ataques israelíes y al "papel destructivo" de Israel en la región, al tiempo que ha afirmado que "el régimen sionista no hubiera actuado sin coordinación y aprobación por parte de Estados Unidos". "La respuesta decisiva de Irán les dejó sin otra opción que buscar un alto el fuego", ha argumentado.

"Cualquier agresión futura contra Irán recibirá una respuesta aún más firme y decisiva, una que hará que los agresores lo lamenten profundamente", ha apostillado el presidente iraní, en referencia a cualquier posible nuevo ataque por parte de Israel o Estados Unidos contra el país centroasiático.

Por su parte, Costa ha confirmado a través de un mensaje en su cuenta en la red social X "una discusión sustancial" con Pezeshkian. "Acordamos que el diálogo es el camino a seguir para resolver los conflictos y garantizar que prevalezcan la paz y la calma", ha manifestado.

"Pezeshkian me ha asegurado que Irán permanece en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y que está preparado para seguir cooperando con el OIEA. Le pedí que no aplique la legislación suspendiendo la cooperación con el OIEA", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que aplaude "la disposición de Irán a reiniciar las conversaciones con Estados Unidos, el E3 --Reino Unido, Francia y Alemania-- y la UE".

El Gobierno de Irán ha acusado a Grossi de "oscurecer la verdad" con un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el llamado E3 y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

Israel lanzó apenas un día después una ofensiva contra Irán --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes --las de Fordo, Natanz e Isfahán--, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.