Hiba Abouk, rotunda tras la sorprendente ruptura de Escassi y Sheila Casas

Hace justo un año, Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi protagonizaban titulares por su incipiente romance tras la polémica ruptura del andaluz y María José Suárez tras una infidelidad con una mujer transexual, Valeri Cuéllar. Mucho ha pasado desde entonces. Con el fin del verano llegaba su discreta ruptura, y poco después la actriz iniciaba una relación con Antonio Revilla -con el que rompió el pasado marzo-, y el jinete con Sheila Casas, con la que acaba de poner fin a su historia de amor.

Ajena al complicado momento que atraviesa Escassi, Hiba ha recibido un reconocimiento por su faceta de 'foodie' en los Premios Elle Gourmet, que ha recogido orgullosa y emocionada. "La gastronomía ha estado siempre en mi vida, vosotros lo sabéis ahora, pero... Ha formado parte de mi vida siempre. Siempre he cocinado, siempre he salido a comer desde mis edades más tempranas. Y mis ahorros, mis primeros ahorros eran para salir a comer. O sea, que es una cosa que ha formado parte siempre de mi día a día. Cuando viajo, lo primero que hago es buscar... Buscar, pues, de modo así, acontecimientos culturales y gastronómicos" ha apuntado con una sonrisa.

Radiante con un veraniego look compuesto por minifalda blanca de tablas y un top negro tipo bandeau con el que ha presumido de figura, la protagonista de 'Eva y Nicole' nos ha contado que cuenta los días para irse de vacaciones, aunque prefiere mantener el destino en secreto "para no encontrarme con vosotros". "Ya os veo todo el año, ya estaría bien" ha bromeado, en referencia a la expectación que despierta su vida privada.

Como confiesa, su "primera, segunda y tercera prioridad" son sus hijos Amín (5) y Naím (3) -fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi-, y en estos momentos no piensa en volver a enamorarse: "Mi corazón está tranquilo. Al verano, con muchísima tranquilidad, con mis hijos y muy tranquila".

Y eso pasa por desmarcarse tanto del idilio que Antonio Revilla está viviendo con la ex de Froilán, Mar Torres, como de la sorprendente ruptura de Escassi y Sheila, a la que ha reaccionado con indiferencia. "No tengo nada que decir sobre los demás, sólo puedo hablar de mí. No tengo nada que decir sobre nadie, gracias" sentencia.