Montoya recupera la sonrisa tras las declaraciones de Anita cerrando la puerta a una reconciliación

Apartado de los focos desde el fin de 'Supervivientes', José Carlos Montoya emitía hace unos días un comunicado para actualizar su estado de salud y explicar por qué ha decidido alejarse de la televisión y refugiarse en su familia en su Utrera natal tras poner punto y final a su relación con Anita Williams a su regreso de Honduras.

Sin dar nombres, el andaluz ha reconocido que ha "colapsado" y, dejando claro que no es "un robot" y que se ha sentido "muy vulnerable" al ver cómo aquellos en los que confiaba han aprovechado su bajón anímico para "darle la estocada final sin escrúpulos", ha anunciado que hasta que no recupere su "salud mental" -algo que espera que suceda pronto ya que se ha puesto en manos de profesionales- no reaparecerá públicamente.

Una carta abierta a sus seguidores tras la que Anita se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para cerrar la puerta a una posible reconciliación con Montoya, con el que tiene "cero contacto" desde hace dos semanas. "Es bastante duro, no esperaba que fuera tan tajante aunque sí esperaba que estuviera más distante al volver de 'Supervivientes'. Yo lo único que le deseo es que le vaya todo perfecto, que se recupere pronto, que busque ayuda desde donde pueda para salir" ha asegurado.

"Sigo enamorada de él porque yo por lo menos no me desenamoro en una semana, pero no estoy pensando en un futuro con él. Siento que es un momento de quererme yo. Ahora separados, el destino lo ha querido así. Yo a día de hoy creo que no es sano ni por su parte ni por la mía. Mi manera de luchar es luchar, pero tampoco me voy a morir en la guerra" ha sentenciado, dejando claro que está dispuesta a pasar página lejos de su ex.

Una declaración de intenciones a la que Montoya ha reaccionado con indiferencia, limitándose a levantar el dedo pulgar con una ligera sonrisa al escuchar que Anita ya no piensa en dar una nueva oportunidad a su historia de amor. Algo en lo que parecen estar de acuerdo.

Mientras tanto, su padre, Juan Carlos Montoya -uno de sus grandes apoyos en estos momentos- ha tranquilizado respecto al delicado trance que atraviesa su hijo tras el reality y, con un tajante "no, no", ha dejado claro que no hay motivos para la preocupación, sonriendo cuando le hemos preguntado cómo va el joven y si es cierto que estaría preparando una exclusiva para contar su versión y revelar por fin por qué rompió fulminantemente con Anita tras 'Supervivientes'.