Luis Enrique excusa a Xabi Alonso: "Son situaciones incomparables"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, valoró la "calidad insuperable", la "ambición" y la "generosidad" de sus jugadores como claves para ser el rival a batir, como demostraron este miércoles goleando (4-0) al Real Madrid para llegar a la final del Mundial de Clubes.

"A la calidad insuperable y a la ambición de mis jugadores, a su generosidad. A este equipo se le ha catalogado de que no metíamos goles, que no teníamos un líder, en los primeros partidos de Champions. El equipo ha demostrado con creces. Da igual quién juegue. Es el primer partido que tengo en condiciones a nuestro mejor jugador, Dembélé, un jugador determinante, bonito de ver", respondió en rueda de prensa.

El preparador español explicó así la superioridad del campeón de Europa en el choque contra el Real Madrid, aunque recordó que el proyecto de Xabi Alonso no se puede comparar al suyo en París. "Ha sido la diferencia en el marcador, que ha sido lo más importante. Son dos proyectos diferentes, el nuestro en París ya lleva dos temporada, el de Xabi acaba de empezar. Él ha demostrado su nivel en los sitios donde ha estado, necesita el tiempo para hacer una pretemporada. No hay que valorar porque no ha tenido tiempo para trabajar ni hacer nada, son situaciones incomparables", confesó.

Por otro lado, 'Lucho' reconoció la calidad especial de sus laterales. "Los dos mejores laterales del mundo. Cada uno hace un rol diferente dentro de nuestro equipo pero todos tienen que atacar y defender, no solo los laterales. Es algo que representa muy bien al PSG, la idea de trabajar todos juntos, en ataque y en defensa", comentó.

"Como estoy en un club que tiene muy buenas posibilidades económicas, podemos fichar a muy buenos jugadores y esos jugadores están siempre en función del equipo, que es la clave del PSG en estas dos temporadas. Hakimi tiene libertad y Nuno tiene mucha capacidad de atacar pero no hay espacio para todos", añadió.

Además, el técnico del PSG fue preguntado por el Balón de Oro y las opciones de su equipo de seguir haciendo historia. "En cuanto al Balón de Oro, hay varios jugadores que lo podrían merecer. Si hay un jugador que lo ha hecho todo es Dembélé, va muy por encima de cualquier otro jugador", apuntó.

"Era un objetivo que tuvimos desde el principio. Estamos a un solo partido de armar la historia en París, como un club francés que sea capaz de conquistar todos los torneos que haya participado. Representa mucho para nosotros y es un gusto para mí trabajar en el París", añadió.

"Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome. Cuando uno juega contra los equipos grandes, uno da el 100% porque representa a un club, una camiseta, una idea y porque todos sabemos que el Real Madrid ha sido, es y será grande. Hemos intentado al máximo jugar nuestro partido, no hemos puesto el freno pero había jugadores que, por el calor y porque vamos a jugar la final de un Mundial, necesitaban descanso. Había riesgo de cansancio extremo", terminó.