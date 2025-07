La madre de Michu revela con quién se quedará su nieta Rocío tras su muerte: "Ella quería lo mejor para la niña"

Desolada, y sin poder contener las lágrimas, Inma Gamaza, madre de Michu, ha sido de las primeras en llegar este miércoles al velatorio de su hija, que se ha abierto en torno a las 11.30 horas después de que la autopsia haya confirmado que el motivo de la muerte de la ex de José Fernando en la noche del pasado lunes se debió a su problema cardíaco congénito.

"Nos encontramos mal, nos encontramos mal... Gracias por estar aquí, de verdad" ha agradecido a la prensa, muy emocionada por las muestras de cariño que está recibiendo tras el fallecimiento de su hija con solo 33 años.

Una terrible pérdida que, como ha confesado, su nieta Rocío (7) -fruto de su relación con el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, que nació en 2017- todavía está asimilando. "Yo se lo he dicho todo y ella ya, pues está... Anoche rezó. Esta mañana me dijo 'recé anoche', y me dio un besito. Y yo no quiero que se le oculte nada, entonces yo pensé que era el momento de que ella y yo habláramos y nada, apoyándonos una con la otra y ya está. Que Dios me dé fuerza" ha expresado rota en llanto.

Y, como ha revelado después de que en las últimas horas se haya especulado con que la pequeña se podría ir a vivir con su familia paterna -al parecer, Michu habría expresado su voluntad de que su hija se fuese con Ortega Cano si a ella le pasase algo- será ella quien se haga cargo de su nieta: "La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío, ¿no? La niña que está desde chica conmigo. Entonces el roce más cercano soy yo" ha asegurado, desvelando que por el momento no ha podido reunirse con el torero "porque no le he visto. Lo acabo de ver ahora entrar pero no he tenido la ocasión, no he tenido la oportunidad de saludarnos".

Respecto a las causas de la muerte de la joven, su madre ha explicado que "de momenoto yo sé que ella su corazón en una semana... Ella estaba esperando un marcapasos para septiembre. No sé por qué para septiembre si ella fue en abril a consulta. Lo más normal que se le hubieran puesto los 15 días, pero ella no me lo dijo a mí, lo he oído por mi sobrina. Y estaba esperando un marcapasos porque el suyo lleva mucho tiempo sin funcionar y tenía medio corazón. Nació con una malformación congénita de las grandes arterias, entre la arteria pulmonar y no sé, los médicos, pues lo dejamos en manos de los médicos, pero no sé..." se ha interrumpido completamente rota.

"Ella estaba haciendo vida normal ese mismo día, esa misma noche ella se estaba duchando, preparando maletas. Iba para Marbella a casa de una amiga. Estaban las dos, Rocío y Michu. Se estaba duchando, ya se había duchado, la maleta preparada y todo, y de momento empezó a darle muy fatiga y se tiró en la cama y ya dejó de respirar" ha revelado.

"Fue repentino. Empezó a asfixiarse, la niña fue la que estaba, como vosotros ya habéis comentado que es así, que Rocío estaba con su madre y pues se asomó por el balcón, llamó a los vecinos y ya cuando subieron pues ya, mi hija... Dicen que tenía pulso, yo no la he visto todavía porque estoy yo estoy intentando de no verla, pues no quedarme con ninguna imagen fea, ¿no? Desde el primer día me han dicho que no la viera para tener un recuerdo bonito. En todo el día voy a tener tiempo para pensar si la quiero ver" ha confesado.

A pesar de lo complicado del momento que están viviendo, Inma ha destacado la fortaleza de su nieta, que como ha desvelado no entiende por qué la gente por la calle le dice "lo siento". "Yo siempre callada. ¿Y por qué abuela? ¿y por qué esto? Y abuela, ¿y por qué lo otro? Y yo siempre, 'ay, no sé, no sé'. Y me dice, 'me tienes que decir dónde está mi madre'. Me lo dijo anoche llorando, llorando. Digo, 'tu madre está en el cielo, Rocío. Tu madre ahora es una estrella'. Dice, 'tenemos que ser muy fuertes, muy fuertes y nos tenemos que apoyar'. Y entonces, ella se quedó muy tranquila. Y por la mañana dice, 'abuela, yo le rezo a mamá, le voy a rezar todas las noches'. Ha cogido una foto de su mami y la lleva siempre con ella" ha relatado abatida.

Respecto a si está contando con el apoyo de José Fernando y de Gloria Camila, la madre de Michu ha expresado que "ahora mismo están aquí, que quieras o no es un apoyo. Si es, para mi Rocío, y para ella -por su hija- que a ella le gusta esto. Le gusta que su Ortega esté aquí. Le gusta que su padre de su niña esté aquí. Le gusta que Gloria, que últimamente estaban muy bien las dos, ¿vale? Había mucha complicidad entre ellas. Iban a todos los conciertos juntas. Y, nada, que tenían ahora un momento... Estaban las dos. 'Michu decía, mamá, yo estoy muy orgullosa de Gloria porque Gloria está estudiando'. Y, entonces, estaban las dos muy bien".

"Ahora no me queda otra, tengo a apoyar a mi Rocío. Me tengo que apoyar en lo que sea, en el trabajo, en lo que sea. La niña es la que me da fuerza y yo quiero dársela a ella. Y tenerla de noche conmigo, abrazarla, pues eso es lo que me da a mí. Y cuidarla, ¿vale? La tengo que cuidar y hacer de ella una muchacha" ha concluido antes de entrar al tanatorio a dar su último adiós a Michu.