José Fernando, su significativo mensaje dos días antes de la muerte de la madre de su hija, Michu

Shock absoluto y devastación entre su entorno tras el repentino fallecimiento de María Rodríguez, más conocida como Michu, en la noche de este lunes a los 33 años. La exnovia de José Fernando Ortega Mohedano, madre de su hija Rocío (7), fue hallada sin vida en su domicilio de la localidad gaditana de Arcos de la Frontera y, aunque por el momento se desconocen las causas de su muerte, todo apunta a que podría deberse a un fallo cardíaco por el problema congénito de corazón que padecía.

La joven, que en la actualidad llevaba una vida alejada de los focos volcada en su pequeña -que se encontraba con ella en el momento de su falecimiento y fue quien dio la voz de alarma al bajar a pedir ayuda a la calle, como ha revelado 'El Español'- comenzó su relación con el hijo del torero y Rocío Jurado en 2013, y en 2017 nacía su primera y única hija en común, a la que pusieron Rocío en honor a 'La más grande'.

Una historia de amor marcada por la polémica y por las idas y venidas, que terminaba a principios de 2024, cuando Michu descubría por la portada de una revista que José Fernando le había sido infiel. Embarazada de su segundo hijo, poco después interrumpía su embarazo por sus problemas de salud, ya que muy débil su corazón no hubiese soportado otra gestación.

Horas después de conocer la noticia de la muerte de su exnovia, el hijo del torero ha puesto rumbo a Arcos de la Frontera para estar al lado de su hija Rocío acompañado por Gloria Camila y el novio de la influencer, Álvaro García. Desolado, José Fernando no ha podido articular palabra, tan solo agradecer las condolencias de la prensa y confirmar que en estos momentos lo único en lo que piensa es en estar al lado de su pequeña.

Hace tan solo dos días, sin imaginarse si quiera el fallecimiento de Michu, el hermano de Rocío Carrasco publicaba un significativo mensaje en sus redes sociales dirigido a la niña. Con un carrusel de imágenes -en alguna de las cuales aparecía la gaditana- José Fernando expresaba que Rocío siempre podrá contar con él: "Me siento muy orgulloso de la gran hija que tengo, de lo mucho que te esfuerzas y aunque no todo sea sencillo, no te rindas, aquí estaré para animarte y apoyarte, tú puedes con todo mi princesa" expresaba.

Tras la repentina muerte de Michu, ahora se abren muchas incógnitas sobre qué pasará con la menor, ya que según han apuntado en 'Vamos a ver' la gaditana habría expresado su voluntad de que si le pasaba algo quería que la niña se quedase con su abuelo, Ortega Cano.