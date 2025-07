Javi Puado: "Ojalá pueda ser un 'one club man'"

El jugador y capitán del RCD Espanyol Javi Puado ha asegurado este miércoles que "ojalá" sea un 'one club man' y juegue toda su carrera deportiva en el club blanquiazul, ya que está "muy cómodo" en la que siente que es "su casa", después de haber anunciado su renovación hasta el 2030 como 'perico', pudiendo llegar a cumplir 16 años en el Espanyol.

"Estoy muy cómodo aquí, es mi casa, siempre lo digo, pero es la verdad, y ojalá pueda ser un 'one club man'. Al final en el fútbol se dan muchas situaciones, pero ya he dicho que ojalá. Yo me siento muy a gusto aquí, muy querido y valorado", ha asegurado el jugador catalán en el acto celebrado este miércoles por su renovación.

El delantero ha asegurado que "tenía claro" que se iba a quedar en el Espanyol, ya que está "muy a gusto", pero detalló que se tenían que cumplir unas condiciones. "Siempre he tenido claro que si el Espanyol se quedaba en Primera y hacíamos un buen equipo, me iba a quedar. Estoy muy a gusto aquí y muy contento. La salvación era un punto más para quedarme", declaró.

"El primer equipo, pasar por categorías inferiores, conseguir lo que hemos conseguido, en momentos muy duros y en momentos muy buenos, pues bueno, la verdad es que para mí me emociona, porque al final es el club que me ha dado la oportunidad de jugar en la Primera División, de formar parte de una plantilla y de un grupo de personas que es increíble, y de conseguir lo que soy como jugador y como persona hasta ahora", aseguró el jugador blanquiazul sobre lo que supone para él esta renovación.

De cara a la próxima temporada, Puado será el capitán del primer equipo tras la marcha de Sergi Gómez. Es por ello que durante el acto dos jugadores de las categorías inferiores del club blanquiazul le han hecho entrega del brazalete de capitán que llevará el próximo curso con "orgullo" de poder representar al conjunto catalán.

"Un orgullo, es verdad que este año pasado me ha tocado muchas veces ser capitán, aunque fuera el segundo porque el primero era Sergi Gómez, que además es un gran amigo mío y la verdad es que ha sido un ejemplo en todos los momentos, tanto para el vestuario como para la afición. Espero hacerlo igual que él, porque mejor será difícil", afirmó.

El futbolista barcelonés será el líder del conjunto dirigido por Manolo González, que ha realizado muchos refuerzos de cara a consolidarse en LaLiga EA Sports. "El proyecto deportivo del club es intentar consolidarse en Primera División otra vez, intentar que cada año sigamos en Primera División, intentar hacerlo mejor, seguir creciendo, mirar para arriba y que el Espanyol esté siempre donde se merece estar", destacó.

Respecto a la marcha de Joan Garcia al FC Barcelona, Puado no ha querido hablar sobre ello, aunque se ha referido al 'sentimiento perico' que no se puede "describir con palabras" ya que "tienes que vivirlo" durante muchos años y cree, además, que no hace falta explicárselo a nadie.

"Este sentimiento no se puede describir con palabras. Lo tienes que vivir. Tienes que estar muchos años en el entorno para sentirlo. La gente que lleva siendo toda la vida del Espanyol, sabe lo que hemos vivido. Mientras que la gente del Espanyol lo sepa, no tenemos que explicarle a nadie nada", explicó.

Finalmente, preguntado sobre sus momentos favoritos durante estos años, el catalán ha elegido el último ascenso a Primera División y la clasificación para la Liga Europa. "Me quedo con el ascenso contra el Oviedo. Un día muy bonito fue cuando volvimos a 'Europa League'. Hay muchos momentos, pero esos dos momentos se me quedarán para siempre", reveló.

En el acto de la renovación, Puado ha estado acompañado por el director general del RCD Espanyol, Mao Ye, y el director deportivo, Fran Garagarza, que han mostrado su satisfacción, especialmente el máximo dirigente del club blanquiazul, que ha afirmado que es un "momento muy emotivo" para él.

"Te he visto crecer en el Espanyol desde el juvenil hasta el primer equipo. Has hecho todo lo que se debe hacer un jugador canterano como queremos y lo que teníamos todos en mente. El recorrido que tiene que hacer un canterano. Lo has hecho todo. He vivido dos renovaciones tuyas y esta vez como capitán. Es un momento emotivo para mí personalmente", declaró Mao Ye.

Mientras, Garagarza lo ha definido como un "momento de orgullo" para la entidad. "Es un momento de mucho orgullo para la familia 'perica', es un momento de orgullo para lo que significa ese club de cantera, tener a nuestro capitán implicado desde el minuto uno con nosotros y ojalá nos siga dando muchas alegrías", manifestó.