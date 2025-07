El delantero kosovar Vedat Muriqi renueva con el Mallorca hasta 2029

El delantero Vedat Muriqi y el RCD Mallorca han llegado este miércoles a un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista kosovar por dos años más, hasta junio de 2029, según confirmó el conjunto bermellón en un comunicado.

Muriqi llegó al Mallorca en enero de 2022, en calidad de cedido, con el equipo jugándose la permanencia en Primera, objetivo que acabaría consiguiendo. En total, el delantero acumula tres temporadas y media en el equipo balear, en las que ha disputado 118 partidos, en los que ha aportado 35 goles y 11 asistencias.

El atacante comentó que es un "orgullo" seguir viviendo su "sueño" con la afición bermellona y seguir "creciendo" con ellos. "Para mí significa mucho. Por eso estoy contentísimo de seguir dos años más con el Mallorca. Sin duda, venir aquí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mallorca, para mí, es el mejor sueño que he tenido en mi vida. Y eso no lo voy a cambiar", añadió.