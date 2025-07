Carmen Lomana atiza a Sheila Casas: "Sorprende que alguien salga con Escassi y piense que tiene futuro"

Contando los días para disfrutar de unas vacaciones a caballo entre Marbella, Asturias y Saint Tropez, y derrochando la elegancia que le caracteriza con un vestido midi de tirantes finos y estampado tipo pasley en colores verde y blanco, Carmen Lomana no se ha perdido este martes la entrega de los Premios Elle Gourmet que se ha celebrado en la Embajada de Italia de Madrid.

Sin pelos en la lengua, la socialité se ha pronunciado sobre uno de los temas del momento, la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. "Ay, qué pereza, por Dios. Pero qué raro, ¿no? Qué raro, qué raro" ha apuntado con ironía, dejando claro que a ella no le ha sorprendido en absoluto a pesar de lo enamorados que parecían tras el regreso del jinete de 'Supervivientes': "Qué va a sorprender, por favor. Habrá mucha pasión y dura lo que tiene que durar. A mí no me importa ni Escassi, ni la novia, ni nada de estos rollos. Cada día menos. Solo faltaba". "Lo que sorprende es que alguien salga con él y piense que tiene algo de futuro" ha sentenciado, atizando a la influencer por confiar en que el sevillano, con su fama de conquistador, iba a cambiar por ella. "Yo tendría tres hombres a mi lado como Escassi para darles con el látigo todos los días" ha bromeado.

Recién llegada de Suiza, Carmen no se ha enterado bien de lo relativo a la detención de Cayetano Rivera tras protagonizar un altercado con la Policía en un conocido local de comida rápida de Madrid. Pero sí ha roto una lanza a favor del torero, del que asegura que es "lo más bueno, tranquilo, educado". "Por eso me extraña muchísimo. A mí me parece maravilloso" afirma.

Como no podía ser de otra manera, la prensa también le ha preguntado por Ágatha Ruiz de la Prada. Y sin disimular su hartazgo, ha zanjado la cuestión de su enfrentamiento dejando claro que "no hay guerra" con la diseñadora. "Es que es tremendo que me tengáis que preguntar por alguien que ni veo, ni me importa, ni voy a ser nunca más amiga, entonces..." ha expresado, revelando que a pesar de todo tiene "mucho cariño" a sus hijos Cósima y Tristán Ramírez.