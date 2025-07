Actas de última reunión de la Fed revelan distintas visiones sobre inflación y aranceles

(Bloomberg) -- Diferentes expectativas sobre cómo los aranceles pueden afectar la inflación están impulsando una emergente división entre los funcionarios de la Reserva Federal sobre las perspectivas de las tasas de interés, según actas de la última reunión de los responsables de la política monetaria.

“Si bien algunos participantes señalaron que los aranceles provocarían un aumento puntual de los precios y no afectarían a las expectativas de inflación a largo plazo, la mayoría de los participantes señalaron el riesgo de que los aranceles pudieran tener efectos más persistentes sobre la inflación”, dicen las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto celebrada los días 17 y 18 de junio.

