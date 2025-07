Zaira Romero recrea la historia de su madre como narcotraficante en 'El clan Olimpia'

Este miércoles 9 de julio Disney+ estrena 'El clan Olimpia: una historia de redención', serie inspirada en hechos reales que sigue a una narcotraficante española. Zaira Romero protagoniza la producción, una historia ficcionada sobre la vida real de la madre de la actriz.

"Contacto directo con la historia, en lo que fue organizar el rodaje, los actores no tuvimos. Yo sí lo tuve porque puedo decir que es mi madre", cuenta Romero en una entrevista concedida a Europa Press. "No se ha intentado hacer literalmente, porque la serie está inspirada, es ficcionada, no está hecha al pie de la letra. El 90% es ficcionado. Si tú tienes contacto directo con la historia, vas a querer hacer la historia, y como está ficcionada, no era necesario", añade.

La intérprete recuerda que a su madre le ofrecieron contar su historia y no dudó en aceptar. "Literalmente fue así. Se lo ofrecieron y dijo 'venga'. A mí me lo ofrecieron directamente como actriz", relata.

La protagonista de la trama es Olimpia, una madre de familia que se adentra en el mundo de las drogas cuando a su marido, encarnado por Joel Bosqued, le diagnostican cáncer. "Lo que más me gustó fue el afán de superación de mi personaje. Es una persona que sabe realmente lo que quiere y en cada momento se quiere superar", señala Romero.

https://www.youtube.com/watch?v=PxMyeLSvVcw&pp=ygUTbGFuIG9saW1waWEgdHJhaWxlcg%3D%3D

Para la actriz, 'El clan Olimpia: una historia de redención' ha supuesto la oportunidad de crecerse con su personaje. "Olimpia se tiene que crecer, me he sentido muy bien porque he tenido la oportunidad de crecerme como me ha dado la gana", esgrime. "Esta serie lo que va a hacer es mostrar a la gente que no solamente hay una cara del narcotráfico, que hay muchas caras, y que una de ellas es que te tienes que ver al límite y que no todo es un camino de rosas", explica.

"Yo espero y deseo que con Olimpia tengan un claro ejemplo de que, por muy desesperado que estés, si te metes en este mundo, vas a estar aún más desesperado. ¿Vas a ganar dinero? ¿Vas a ganar más cantidades? Evidentemente, pero yo creo que vas a tener más quebraderos de cabeza que soluciones", advierte la protagonista.

Al llevar la historia de su madre a la pequeña pantalla, Romero defiende que "en España tenemos muy buenas ideas, lo que nos falta es el impulso para sacarlas, decir: 'Voy a ser igual que Hollywood, ¿por qué no?'. Pero ideas hay muy buenas".

LA CARRERA DE ROMERO TRAS LA NOMINACIÓN AL GOYA

Romero debutó como actriz en 'Carmen y Lola', película de Arantxa Echevarría que narraba la historia de amor entre dos mujeres gitanas y que en 2018 le valió una nominación al Goya como mejor actriz revelación. Desde entonces, ha participado en producciones como 'Amar es para siempre', 'La novia gitana' o 'El silencio del pantano'.

"Yo no me quejo. He tenido bien de trabajo, teniendo en cuenta que luego he estudiado, pero soy una actriz natural. No estudié, estudié después cuando empecé a trabajar, entonces no me quejo", cuenta Romero.

"La nominación al Goya no te cambia. Vas a estar igual. Lo hayas ganado o no, si no hay trabajo, no hay trabajo. No es la garantía de nada", sentencia la artista.

Tamara Casellas, Juan Carlos Vellido, Daniel Ibáñez, Mina El Hammani, Juan Pablo Raba y María de Nati completan el reparto de 'El clan Olimpia: una historia de redención'. Gracia Querejeta, Violeta Salama y Claudia Pedraza dirigen la ficción, que consta de seis episodios.