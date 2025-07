Sheila Casas aclara, cansada de las mentiras, los motivos de su ruptura con Escassi

Cansada de las "mentiras" y los rumores que rodean a su inesperada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi -que ambos anunciaron a través de sus redes sociales el pasado viernes- tras ocho meses de relación, Sheila Casas ha roto su silencio y ha aclarado las razones reales por las que ambos han decidido poner punto y final a su historia de amor de mutuo acuerdo.

Tal y como ha revelado el periodista Javier de Hoyos a través de su cuenta de Instagram, la hermana de Mario Casas está viviendo un "momento complicado" porque "no está acostumbrada" a este revuelo mediático. Y ha querido dejar claro que no va a dar más entrevistas y que no se plantea volver a ser colaboradora de televisión, ya que ahora quiere centrarse en su faceta de abogada y representante de artistas.

Pero antes, ha querido acabar con las especulaciones y ha desvelado los motivos de su ruptura con el jinete: "Todo es mucho más sencillo. Ni yo le reclamaba más tiempo juntos, porque era imposible, ya que desde que salió estuvimos todos los días sin separarnos y nos dedicamos todo el tiempo. Hemos estado prácticamente 24/7, sin pasar tiempo incluso con nuestra familia" ha aclarado.

Además, ha asegurado que "ni él estaba desubicado despues de la isla, ni tampoco la ruptura ha sido por terceras personas, ni por celos de ninguna de las dos partes hacia nadie". "Esto lo recalca todo el rato, de verdad, que no sabe si hay terceras personas, pero jamás se ha enterado de una infidelidad de Álvaro hacia ella" ha apuntado Javier de Hoyos.

"Simplemente, es una relación que se termina, y ya está. Llevaban 4 meses y medio, no se conocían tanto, es una historia de amor muy bonita, tiene buen recuerdo, pero habia diferencias en la relación" ha explicado el periodista.

En palabras de la propia Sheila, "aunque pueda haber amor y sigamos teniéndonos cariño, te das cuenta de que prefieres que cada uno siga su camino y desearnos lo mejor". "Incluso probablemente habrá una futura amistad cuando todo esto pase. Hay caminos que, simplemente, es mejor recorrer por separado" ha zanjado.

Por último, la influencer ha asegurado que nunca dijo que quisiese casarse con Álvaro, y ha querido dejar claro que su familia no ha tenido nada que ver en la ruptura porque le han dado "libertad siempre". Y, aunque en un principio ha podido chocar que su novio fuese un personaje asiduo a los platós, ya que siempre han tenido una vida muy discreta, siempre la han apoyado.