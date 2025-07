Salen a la luz los motivos reales de la ruptura de Escassi y Sheila Casas: "Les ha pasado factura"

El pasado viernes, minutos después de que Álvaro Muñoz Escassi reapareciese en el plató de 'TardeAR' tras su paso por 'Supervivientes', el jinete y Sheila Casas sorprendían anunciando su ruptura a través de redes sociales después de 8 meses de intensa relación.

"Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo. Sheila & Álvaro", publicaba la influencer en sus stories, y a continuación era el andaluz el que compartía un mensaje -envuelto en la polémica al copiarlo de una reflexión que hizo la cantante Tini Stoessel sobre el amor tras su ruptura con Sebastián Yatra-, en el que apuntaba que "hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento, para quizás ni quedarse toda la vida, pero pasar por un momento, enseñarte algo y seguir cada uno su camino (...) cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir. Soltar es muy difícil y más cuando hay amor".

Desde entonces, las especulaciones sobre las razones de su separación no han dejado de sucederse. Se ha hablado de una infidelidad por parte de Álvaro -que ambos han negado rotundamente-, de que Valeri Cuéllar habría tenido algo que ver, e incluso de que Sheila habría recibido presiones para romper su relación por parte de su familia, que nunca habría visto con buenos ojos al jinete.

Sin embargo, el motivo real, como Escassi ha contado a su compañera en 'TardeAR' Leticia Requejo, sería que "el tiempo que han estado separados -los más de 3 meses que ha pasado en Honduras concursando en el reality- les ha pasado factura", y "ahora no es el momento para que ellos estén juntos". "La decisión estaba ya tomada, ese comunicado no se hace rápido y corriendo, es una decisión que estaba tomada y que ha sido de mutuo acuerdo" ha revelado la colaboradora.

Una información que ha ampliado la subdirectora del programa, Esmeralda Delgado, apuntando que no ha habido terceras personas y que la familia Casas tampoco ha tenido nada que ver en la ruptura: "Él viene de 'Supervivientes' un poco desubicado y diferente, y cuando llegan están en puntos distintos. Me ha dicho que ya ha aprendido de sus errores y, aunque todavía está enamorado de Sheila, ya no quiere volver a fastidiar una relación bonita, que quizá es mejor romper a tiempo que no fastidiarlo".

Algo que concuerda con lo que horas antes contaba Alexia Rivas en 'Vamos a ver' tras hablar con una persona del entorno cercano de Escassi. "Cuando están juntos son muy felices, todo va bien, pero en cosas importantes son muy diferentes. Por eso, y aunque Álvaro está muy enamorado, por eso han preferido romper ahora" ha revelado, mientras Carmen Borrego ha apuntado a que el detonante de su separación habría sido que Sheila reclamaba al sevillano "un poco más de relación de pareja, de ellos dos solos y no siempre acompañados de familia y amigos".