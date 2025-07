Primeras palabras de Imanol Arias tras su condena por el caso Nummaria: "He hecho lo que tenía que hacer"

El caso Nummaria ha sido uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años, implicando a varias figuras del mundo del espectáculo español. La investigación, iniciada en 2016, destapó una presunta trama de evasión fiscal en la que se vieron implicados actores como Imanol Arias y Ana Duato, acusados de utilizar sociedades instrumentales para ocultar ingresos y eludir el pago de impuestos.

Después de años de instrucción y negociaciones, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia: el actor ha sido condenado a dos años y dos meses de cárcel, mientras que la actriz ha resultado absuelta de todos los cargos.

Tras conocerse la sentencia, el protagonista de "Cuéntame cómo pasó" ha querido pronunciarse públicamente ante el equipo de Europa Press y ha mostrado su serenidad ante la situación. "Bueno, yo ya conocía esto. Estaba esperando que saliera y digo que yo ya sabía que esto tenía que venir porque yo lo pacté. Yo vine hace un año de Buenos Aires para pactarlo y entonces, bueno, estas cosas hacen mucho ruido porque los grandes titulares, las grandes condenas, de momento, ahora faltan algunos pasos más", ha explicado.

El intérprete ha insistido en que el proceso aún no ha terminado y que no hay sentencia firme: "Lo que intento evitar es dar a cada paso un acontecimiento como si fuera el final de la promesa y no, no es el final de 'La Promesa', estamos todavía en medio de este proceso que se va a dilucidar, todavía, porque no hay sentencia firme. Lo cual no quiere decir que vaya a cambiar la mía, yo estoy muy tranquilo, quiero decir. He hecho lo que creía que tenía que hacer, que es hacerme cargo y lo único que he intentado en la defensa es aquilatar mucho cuáles eran los verdaderos cargos y hacerles frente, eso es lo que yo adopté".

También ha señalado que, para él, el proceso judicial está cerrado: "No puedo estar toda la vida explicando un proceso judicial que ya está para mí aclarado".

Por último, Imanol Arias ha mostrado su satisfacción por la absolución de Ana Duato: "Estoy muy contento por lo de Ana. Estoy muy contento", ha afirmado, y ha confirmado que ha hablado con ella tras conocerse la sentencia: "Claro, de verdad, claro que sí".

Si quieres que los párrafos sean aún más breves o necesitas otro enfoque, dímelo y lo adapto.