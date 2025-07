Carlos Alcaraz: "Ahora mismo tengo mucha confianza, fue mi mejor partido en este Wimbledon"

El tenista español Carlos Alcaraz celebró haber jugado este martes su "mejor partido hasta ahora" en Wimbledon en los cuartos de final ante el británico Cameron Norrie y que eso le permite llegar "con mucha confianza" a las semifinales ante un Taylor Fritz que está jugando "excelente en hierba".

"Fue un gran partido, creo que el mejor del torneo hasta ahora. Estoy muy contento de verme seguir adelante, seguir mejorando después de cada partido, cada día. Estoy muy, muy contento y voy a intentar aprovechar al máximo estos dos días para llegar en buena forma a otra semifinal en Wimbledon", expresó Alcaraz en rueda de prensa.

El actual campeón no esconde que se siente "genial" en este momento del torneo, pero que le resulta "difícil comparar el nivel" con el de años anteriores. "Cada partido es diferente contra jugadores diferentes y que aportan un nivel distinto, pero lo que puedo decir ahora mismo es que tengo mucha confianza", admitió.

"Como ya he dicho, ha sido el mejor partido del torneo hasta ahora, pero no sé si ha sido el mejor del torneo que he jugado en hierba o comparado con el del año pasado. Pero estoy muy contento y feliz de estar jugando un tenis tan bueno ahora mismo", añadió el jugador murciano.

En este sentido, el número dos del mundo reconoció que su mejora ha venido con el saque. "Ha sido una gran arma. Empecé a sentirme muy cómodo sacando y una vez que cojo buen ritmo al saque, creo que simplemente se trata de mantenerlo, de sentirme bien. En hierba, cuando sacas bien o sientes que sacas bien, al jugar desde el fondo o al resto, simplemente juegas con más confianza. Juego con más calma y pienso con más claridad, sentirme bien en el saque me dio mucha calma para jugar un gran tenis desde el fondo", subrayó.

Pese a su gran racha en Wimbledon y sobre hierba, el español sólo quiere "seguir adelante", sabedor de que "ahora mismo" es el "objetivo" del resto de jugadores, y no escondió que su nivel siempre sube cuando empieza "a disfrutar del partido y del momento". "Cada segundo que juegas los cuartos de final de Wimbledon es un regalo, así que intento aprovechar al máximo el tiempo que paso en la cancha y en la Central", expresó el ganador de cinco 'grandes'.

Ahora, tratará de firmar una tercera final consecutiva en Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz, rival que está jugando "un tenis excelente" y cuyo juego "es bastante bueno en hierba". "Juega plano, agresivo, con un saque potente, así que intentaré estar concentrado e intentaré mostrar mi mejor tenis y jugar al mismo nivel o incluso mejor que hoy", apuntó.

"Si juego como en el partido ante Norrie, seguro que tendré una oportunidad, así que intentaré hacerlo. Intentaré jugar agresivamente y no dejarle que juegue agresivamente ni que domine el partido. Ya veremos, pero estoy emocionado por este partido porque creo que tengo que subir mi nivel si quiero ganarle", remarcó Alcaraz.