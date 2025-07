Baldoví espera que Sánchez “deje la autocontemplación”: "O se hacen las cosas diferentes o vamos al precipicio"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, espera “sinceramente” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de este miércoles en el Congreso, “deje la autocontemplación y de arrastrar los pies”, dé explicaciones sobre si la trama Koldo “también puede afectar al PSOE” y anuncie medidas contundentes contra la corrupción.

“Si no queremos que, de aquí a dos años, la ultraderecha que quiere exportar a ocho millones de personas de este país acabe en el Consejo de Ministros, la gente progresista tenemos que hacer algo (...). O se hacen las cosas diferentes o vamos directos al precipicio”, ha advertido en alusión a la propuesta de Vox de deportar a migrantes y a la posibilidad de que este partido alcance el Gobierno si no se reedita una mayoría progresista.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas en Les Corts, a un día de la comparecencia de Sánchez en el pleno monográfico sobre corrupción en la Cámara Baja.

Baldoví ha defendido que el líder de los socialistas debe, en primer lugar, dar “explicaciones claras de si esto puede afectar también al PSOE”, así como exponer claramente “qué medidas va a adoptar en un futuro” en el seno del Gobierno para “intentar evitar la corrupción”.

Por parte de Compromís, ha recordado que sus propuestas pasan por la creación de una agencia estatal contra la corrupción y por que “las empresas corruptoras que aparecen en todos los procesos de corrupción de todos los tiempos paguen por haber participado” en ellos.

Si Sánchez no anuncia este tipo de medidas, Baldoví ha garantizado que Compromís no dejará de exigirlas: “O el Partido Socialista hace algo o, evidentemente, los partidos que hemos propiciado esa mayoría progresista en el Gobierno deberemos proponer medidas contundentes. Esperaremos a ver qué pasa mañana, pero si no lo hace lo tendremos que exigir”.