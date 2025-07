Ayuso afirma que PP aspira a gobernar "en libertad" porque coaliciones "no acaban bien" pero no descarta pactos con Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes que el PP tiene "la legítima aspiración de tener un gobierno en libertad", como asegura que quiere "cualquier partido coherente", porque las coaliciones "no acaban bien" aunque no descarta pactos con Vox.

Así lo ha señalado desde el Foro de Salud de elEconomista, después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, haya destacado "compromiso" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un Ejecutivo "monocolor, único y unido", dejando claro que están dispuestos a llegar a acuerdos con Vox pero no a que esa formación tenga ministros en el Gobierno de España.

"Yo no le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a las elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. En ningún sitio, no lo he oído y espero no oírlo", ha expresado la dirigente autonómica. Si bien ha subrayado que las coaliciones "no acaban bien" y "son muy complicadas para gestionar".