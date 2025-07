Anita revela en qué punto está su relación con Montoya tras su demoledor comunicado

Días después de que José Carlos Montoya haya roto su silencio tras el fin de 'Supervivientes' con un contundente comunicado en el que, aludiendo a la importancia de la "salud mental", asegura que no es "un robot" y que se ha visto obligado a decir "basta" porque "no todo vale" -explicando que "ha colapsado" tras ver cómo aquellos en quiénes confiaba han utilizado su "vulnerabilidad" para darle "la estocada final sin escrúpulos"- Anita Williams ha reaparecido en 'Fiesta'.

Confesando que no tiene ningún tipo de relación en la actualidad con el de Utrera, ha revelado que lo único que quiere en estos momentos es "tranquilidad en todos los ámbitos". "La tranquilidad de cuando una está en su casa y dice estoy bien. Ahora sí que hay muchas cosas que me hacen estar un poco intranquila. Todo lo que ha pasado en este tiempo, estar 4 meses fuera de tu casa, cambias tú como persona, y ya no quieres algunas cosas que antes sí querías. Quiero renovar todo", ha expresado.

"Tengo cero contacto con Montoya. Es bastante duro. Yo lo único que le deseo es que le vaya todo perfecto, que se recupere pronto, que busque ayuda desde donde pueda para salir", ha añadido, admitiendo que aunque "sí me esperaba que al volver de 'Supervivientes' fuera más distante", no creía que fuese a ser "tan tajante" en su decisión de romper completamente con ella.

Y es que aunque no oculta que "sigo enamorada de él porque yo por lo menos no me desenamoro en una semana y le quiero mucho", en estos momentos "no estoy pensando en un futuro con él. Siento que es un momento de quererme yo. Ahora separados, el destino lo ha querido así. Yo no lo he querido".

"Sí que es verdad que cuando entré a 'Supervivientes' ya había sanado lo de La isla de las tentaciones porque me había costado tres meses saber que no iba a volver a estar con él. Yo entro allí, me ponen con él en una playa, estamos 24 horas juntos durante tanto tiempo... Entonces a mí me ponen con él y claro yo lo amo, era el amor de mi vida y quería casarme con él y morirme a su lado. Y claro, entras ahí, y dices lo he hecho fatal en el otro programa porque soy consciente. No hay justificación ninguna. Entonces yo lo quería y luché por él y por eso di más de la cuenta. Yo a día de hoy creo que no es sano ni por su parte ni por la mía. Mi manera de luchar es luchar, pero tampoco me voy a morir en la guerra" ha explicado emocionada.

Durante su entrevista, Carmen Alcayde ha estado como colaboradora y, ha sido al revelar que tiene contacto con Montoya -"de vez en cuando le mando un mensaje y le pongo 'estoy aquí, no lo olvides. Y él me contesta: 'te quiero mucho' ha contado- cuando Anita ha reaccionado con una mezcla de sorpresa e indignación: "Pues qué suerte tienes". "Yo lo he llamado y no me ha cogido el teléfono, entonces me alegra saber que al menos tiene un poco de conexión con alguien. Si lo que le remueves eres tú, apaga y vámonos" ha expresado visiblemente molesta.

Viendo que la catalana estaba enfadada, Carmen ha dejado claro que "yo no le remuevo nada. O sea, tú le remueves mucho más. Hablar conmigo es más fácil. Decirme, estoy bien, ya está".