Ángela Ponce, sorprendida tras la ruptura entre Escassi y Sheila Casas

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas ha dado mucho que hablar y ya ha tenido las primeras reacciones. Ángela Ponce, compañera de 'Supervivientes' del jinete fue preguntada este sábado sobre la noticia y la calificó de "sorpresa".

"No me lo esperaba para nada, pero bueno... siempre y cuando haya sido por el bien de ambos", comentaba la modelo, que no imaginaba que les fuese a durar tan poco la historia de amor de la que todo el mundo hablaba en las últimas semanas.

Además, desvelaba que Escassi "en la isla todo el rato ha hecho ver lo enamorado que estaba y lo ilusionado que estaba", por lo que no entiende qué ha podido pasar entre ellos para que hayan decidido poner punto y final a su historia.

Por último, en cuando a cómo veía al jinete en su relación, Ángela comentaba que "estaba entregadísimo", pero no sabe nada acerca del motivo que ha llevado a los dos tortolitos acabar con su amor.