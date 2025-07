Ana Duato rompe su silencio tras su absolución: "No es justo sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad"

Este lunes conocíamos la sentencia de la Audiencia Nacional que pone fin a la dura batalla legal de Ana Duato durante los últimos diez años para demostrar que no cometió fraude fiscal ni evadió el pago de impuestos en el marco del 'Caso Nummaria'. La protagonista de 'Cuéntame' ha sido absuelta de los siete delitos contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada -y por los que se enfrentaba a una pena de 32 años de prisión solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, que se redujeron a 16 durante el juicio-, al igual que su marido Miguel Ángel Bernardeau.

Desde Ibiza, donde disfruta de unos días de descanso junto a su familia, la actriz ha roto su silencio. En declaraciones al diario ABC, ha expresado que "tiene sentimientos encontrados". Por un lado, "satisfacción" por haber podido probar su inocencia y porque "la Justicia reconoce la verdad"; y por otro, siente que "no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad", como les ha sucedido tanto a ella como a su pareja.

En la resolución de la AN, de 275 páginas, el magistrado Joaquín Delgado absuelve a la actriz y a otros 18 acusados de todos los delitos que les atribuían las acusaciones al considerar que "no hay prueba suficiente para sustentar una condena", apuntando que considera que Ana no conocía la trama societaria ideada por su gestor, Fernando Peña -cabecilla de la trama, que ha sido condenado a 80 años de cárcel- para evadir el pago de impuestos.

"Nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo", ha expresado la intérprete, que tras salir a luz en 2016 que estaba siendo investigada por la Justicia se defendió en un comunicado asegurando que siempre ha pagado sus impuestos en España y que nunca había desviado dinero a ninguna cuenta en el extranjero.

Mientras Ana ha sido absuelta, su compañero y amigo Imanol Arias, que llegó a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en 2024, ha sido condenado a 2 años y 2 meses de prisión, aunque no cumplirá la pena al haber colaborado con la Justicia y haber reparado el daño causado devolviendo las cantidades presuntamente defraudadas.