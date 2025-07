Torito da su opinión sobre la ruptura sentimental entre Escassi y Sheila Casas

Torito se dejó ver este fin de semana en el desfile de las carrozas del orgullo en la capital madrileña y allí confesó que hacía años que no iba, "desde que soy padre no había venido", pero su hijo ahora "está en Menorca con mis padres y he dicho, 'venga, me pongo un crestón y voy al orgullo a darlo todo'".

Él colaborador de televisión fue preguntado por la ruptura sentimental de su amigo, Álvaro Muñoz Escassi, son Sheila Casas y lejos de desvelar su opinión de los sucedido, Torito le animaba para que se uniese a la fiesta del orgullo.

Además, confesaba que "Escassi no es para estar con alguien, Escassi es patrimonio de la humanidad" en tono bromista, quitando hierro a todas las especulaciones que ha habido desde el viernes cuando se hizo pública la ruptura.