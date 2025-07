Silvia Lloris: "Cuando te vas de casa con 16 años, pasas de ser una niña a una adulta, maduras y aprendes antes"

La defensa española del Atlético de Madrid Silvia Lloris confesó que cuando te vas de casa con 16 años, "pasas de repente de ser una niña a una adulta" y "maduras y aprendes antes", aunque está "superagradecida de formar parte de la generación del 'boom' del fútbol femenino", orgullosa de sentirse "cerca" de la selección española absoluta y reconociendo que el Barça "es un ejemplo" para todos los equipos de la Liga F Moeve.

"Me siento superagradecida de formar parte de la generación del 'boom' del fútbol femenino, a todas mis compañeras que anteriormente lucharon contra todo, porque nos han abierto el camino a la nueva generación. Aún hay mil cosas que seguir haciendo, hay que seguir aún con esta lucha, ojalá llegue un punto que se acabe", dijo la murciana en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por Lidl en Madrid.

La jugadora, de 21 años y natural de El Palmar, pueblo de Carlos Alcaraz, repasó sus inicios con el fútbol profesional, cuando con 16 años tuvo que salir de casa rumbo al Levante. "Es una parte difícil, creo que tu vida cambia por completo", reveló. "Pasas de ser una niña a ser de repente una adulta, vives sola y luchas por tus sueños lejos de tu familia", recordó.

"Es una parte dura que tenemos que vivir muchos deportistas, pero a la vez te hace madura, aprendes antes y fue duro, obviamente, pero ahora digo 'guau, cuánto aprendí, cuánto cambié', a veces también hay que vivir esa parte, aunque sea un poco más dura, pero ahora como que lo agradeces, porque te haces tanto la persona como la deportista que soy y también valoras muchísimo otras cosas", celebró.

Su primer equipo en Primera División fue el Levante, aceptando "una propuesta acertada" de las 'granotas'. "Me sentí muy a gusto, estuve cuatro años en el club y creo que me terminé formando como persona, llegué siendo una niña y me fui siendo ya una adulta más madura", agradeció.

"Y ahora en el Atleti, el gran club que es, he llegado en una buena forma, en un momento bueno de mi vida, de seguir madurando en ese equipo que es un gran club, pues me llena de orgullo formar parte", relató la jugadora, que llegó el verano pasado al conjunto rojiblanco.

La joven futbolista es ya una pieza fundamental en el esquema defensivo de Víctor Martín, pero "no" lo siente "como una presión". "El club apostó por mí, me han dado muchísima confianza y quiero devolver la confianza a las personas que confían en mí, y dejarlo todo en el campo siempre. Se me podrán recriminar millones de cosas, pero la actitud y las ganas del día a día es algo que nunca se puede fallar y lo estoy dando al máximo todo para estar ahí al 100%", expresó.

"Me lo han puesto muy fácil. He terminado la temporada con muy buenas sensaciones y con muchísima confianza, tanto en el campo como en el grupo, tengo ganas de empezar la próxima porque ya siento este peso, ya he vivido el primer año y esa etapa ya como que pasó, ya he aprendido, ahora tengo ganas de seguir mejorando", añadió.

La joven defensa ha tenido que enfrentarse al Barça en tres ocasiones, cayendo en los tres enfrentamientos, uno de ellos en la final de la Copa de la Reina, y sin celebrar ni un gol a favor. Una superioridad que, al contrario que algunos comentarios, es positiva para la competición, porque el equipo azulgrana "es un ejemplo a seguir".

"Si nos vamos años atrás, el Atlético de Madrid también ha ganado muchísimas Ligas y eso no es fácil, hay un proyecto detrás, hay un estudio, hay muchos años de trabajo y de sacrificio y como el Atlético de Madrid lo hizo, pues ahora es el momento del Barça y para todas, tanto en la Liga como en la Champions, es un ejemplo", explicó.

Y no solo habla de las jugadoras, "que son las mejores", sino también "de todo, de cómo año tras año lo están consiguiendo, parece lo común y no hay que quitarle valor". "Lo que consiguen es algo único y mantenerse todos los años arriba es muy difícil, son un ejemplo de trabajo duro, de sacrificio. La gente que comenta no tiene ni idea, para nosotras son un ejemplo y un orgullo que formen parte de nuestra Liga", agregó.

Silvia Lloris también sigue dando pasos hacia delante en la selección. Fue campeona del mundo sub-20 y dos veces campeona de Europa sub-19, por lo que espera poder debutar a nivel absoluto en un futuro cercano. "Estás a un paso, he compartido muchísimos entrenamientos con ellas, siempre que se me ha necesitado he estado y para mí es un orgullo que cuenten conmigo, el poder estar cerca también me hace tener como más ganas de trabajar", defendió la jugadora que estuvo en la concentración de abril.

"Es bueno sentirme cerca de poder disfrutar de una Eurocopa, pero no siento envidia sana, seré la primera en apoyarlas, iré a Suiza a verla, me pondré mi camiseta de España y seré una aficionada más apoyando a mi selección, apoyando al fútbol femenino y celebrando ojalá la Eurocopa. Lo estoy deseando porque creo que se lo merecen y ojalá lo pueda celebrar", comentó sobre el torneo que está disputando el equipo de Montse Tomé.

Y es que Lloris sabe que "las cosas tienen que seguir su curso", por lo que toca "seguir trabajando" en el Atlético. "Sentirme cerca también para mí es como mi máximo, y estoy ahí, creo que me hace trabajar más, ser más consciente de dónde estoy y estoy orgullosa de lo que he conseguido, pero sé que aún tengo eso por delante y estoy muy centrada en algún día poder conseguirlo", afirmó.

Finalmente, Lloris confesó sus objetivos para la temporada 2025-2026. "Tener ese equilibrio en temporada, ser un equipo fuerte y ojalá algún día poder debutar con la selección, ese siempre será mi deseo, mi objetivo, la temporada que viene, la siguiente, cuando tenga que ser, pero que seguir trabajando por algún día conseguirlo", concluyó.