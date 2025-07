Raphael conquista el Starlite Occident con un espectáculo inmejorable

Raphael regresó anoche a Starlite Occident con su gira "Raphaelísimo" en una de las citas más esperadas de la temporada. No solo por la talla indiscutible del artista sino por su descanso de los escenarios por motivos de salud. A sus 82 años, con el Auditorio lleno y un público entregado desde el primer minuto, el artista volvió a demostrar que sigue siendo un referente indiscutible de la música en español.

Nacido en Linares en 1943, Raphael ha construido una carrera de más de seis décadas que lo ha consolidado como uno de los artistas más emblemáticos de la música en español. Su voz inconfundible, su presencia escénica y un repertorio de clásicos han marcado generaciones, convirtiéndolo en un icono que sigue vigente y respetado por su entrega y talento.

Vestido de negro riguroso como exige su propia marca personal y acompañado por una cuidada puesta en escena, el artista abrió la velada con 'La noche' y 'Yo sigo siendo aquel', dos de sus himnos más emblemáticos. Su voz, intacta y poderosa, llenó cada rincón del Auditorio, que respondió con ovaciones que se sucedieron tema tras tema.

En el repertorio no faltaron clásicos como 'Mi gran noche', 'Digan lo que digan', 'Escándalo' o 'Como yo te amo', que fueron coreados por un público que no quiso perderse el regreso de Raphael a Starlite Occident. El concierto, que se enmarca en la gira con la que el artista celebra su trayectoria y su amor por el escenario, incluyó también guiños a la chanson francesa con temas como 'La vie en rose' o 'Padam Padam', y momentos más íntimos con interpretaciones como 'Amo' o 'Si no estuvieras tú'.

Raphael, que forma parte de la historia de Starlite Occident desde su primera edición en 2012, y con esta ha firmado ya su séptima actuación, volvió a dejar claro por qué es uno de los artistas más queridos del festival. El público despidió al cantante puesto en pie, con un aplauso largo y sentido que resumió el espíritu de una noche en la que, una vez más, Raphael demostró que su vínculo con el escenario sigue siendo inquebrantable.

Arropado por su familia y con rostros conocidos como Vanesa Martín, Morante de la Puebla, Raúl Sénder, o los futbolistas Carlos Soler y Sergio Rico entre el público, Raphael fue ovacionado en una noche mágica que quedará para el recuerdo.