Mario Pascual Vives desmiente los rumores sobre Iñaki Urdangarin y destaca su labor como coach

En los últimos meses, se ha especulado sobre la inminente publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin. El exduque de Palma estaría preparando un libro en el que abordaría su trayectoria personal y profesional, así como su paso por la Familia Real y los años más difíciles tras el caso Nóos.

Por su parte, el abogado Mario Pascual Vives ha salido al paso de los rumores que apuntan a que el exjugador de balonmano estaría atravesando una etapa de aislamiento y recogimiento personal. "No, qué va, qué va, he estado hablando con él varias veces. Nos hemos visto, hemos compartido muchas cosas. No, no, bien, bien, está bien", ha asegurado su amigo, desmintiendo así las informaciones que señalaban un supuesto distanciamiento del exduque de Palma.

Preguntado sobre si Urdangarin estaría centrado en la redacción de sus memorias, como se ha publicado en algunos medios, el letrado ha sido claro: "No lo sé, no tengo conocimiento de esto". Sin embargo, sí ha confirmado que el exmarido de la infanta Cristina está enfocado en su faceta profesional como coach: "Sí, sí, sí".

En relación a la posibilidad de que el Rey Juan Carlos incluya a Iñaki Urdangarin en sus propias memorias, Pascual Vives ha reconocido no tener información al respecto, aunque considera que sería "muy interesante leerlas".

Con estas declaraciones, el abogado de Urdangarin busca poner fin a las especulaciones sobre el estado anímico y los proyectos personales del exduque, confirmando que se encuentra bien y centrado en su presente profesional.