Marco Rubio visita Asia en medio de tensiones por aranceles y presiones del BRICS

(Bloomberg) -- El secretario de Estado Marco Rubio realizará esta semana su primer viaje a Asia como principal representante diplomático de Estados Unidos, con el objetivo de abordar temas comerciales y de seguridad con sus homólogos regionales, quienes buscan evitar los inminentes aumentos arancelarios del presidente Donald Trump.

Rubio volará el martes a Kuala Lumpur, Malasia, para participar en una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Aunque EE.UU. no es miembro pleno de la ASEAN, los funcionarios estadounidenses suelen participar en sus cumbres, al igual que representantes de China y Rusia.

El secretario “se centrará en reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el avance de una región indopacífica libre, abierta y segura”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El encuentro reunirá a Rubio con ministros de países altamente dependientes de las exportaciones, preocupados por la inminente expiración —el 9 de julio— de la pausa de 90 días en el aumento de aranceles comerciales. Trump impuso inicialmente aranceles recíprocos a comienzos de abril, pero luego la Casa Blanca retrocedió, fijó temporalmente las tasas en un 10% y abrió un periodo de negociaciones en medio del desplome de los mercados y los temores de recesión en EE.UU.

Rubio también podría enfrentar preguntas sobre la amenaza que lanzó Trump el domingo de imponer un arancel adicional del 10% a cualquier país que respalde lo que él calificó como “políticas antiamericanas” del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India y Sudáfrica.

Indonesia se convirtió en miembro pleno del grupo en enero, mientras que Malasia, Vietnam y Tailandia se han incorporado como países asociados.

Está confirmada la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y se espera la participación del canciller chino Wang Yi. El Gobierno de Vladímir Putin, aún inmerso en la guerra de Ucrania, busca reforzar su presencia en el sudeste asiático a través de acuerdos energéticos y de defensa.

Desde hace semanas, la administración estadounidense ha advertido que los aranceles volverán a los niveles más altos registrados el 2 de abril para aquellos países que no lleguen a acuerdos dirigidos a reducir los desequilibrios comerciales de EE.UU. Algunos países esperan seguir el ejemplo de Vietnam, miembro de la ASEAN, que alcanzó la semana pasada un acuerdo para fijar un arancel del 20% a sus exportaciones, frente al 46% inicialmente previsto. No obstante, los productos considerados como transbordados se enfrentarán a una tasa del 40%, una medida que apunta especialmente a China.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha indicado que algunos países que no logren cerrar acuerdos antes del 9 de julio podrán seguir negociando hasta que los aranceles entren en vigor el 1 de agosto. Aunque la tarea de negociación comercial recae principalmente en Bessent y otros funcionarios, Rubio se convertirá en uno de los primeros miembros del gabinete de Trump en viajar a Asia en este contexto.

