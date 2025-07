Javi Muñoz: "El Getafe es una familia, tiene mucha unión con la afición y es muy ambicioso"

El Getafe CF presentó este lunes a tres de sus nuevos fichajes, los extremos Álex Sancris y Adrián Liso y el centrocampista Javi Muñoz, quien dijo que le han hablado muy bien del conjunto madrileño, que es "una familia", está muy unido "a la afición", que aprieta a pesar de ser "pequeñito" y es "muy ambicioso".

"Vengo con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Me han comentado lo que es el Getafe, un equipo que es una familia dentro del grupo, que tiene mucha unión con la afición, pequeñito pero que aprieta y que es muy ambicioso y que lo va a dar todo siempre", comentó el centrocampista madrileño, que se definió como un jugador "versátil y trabajador".

El ex jugador de la UD Las Palmas explicó que José Bordalás fue "muy importante" a la hora de tomar la decisión de jugar en el Getafe, ya que "es un entrenador muy exigente, que siempre hace que sus equipos compitan muy bien y que el grupo esté unido. "Esa exigencia luego te lleva a competir al máximo nivel", apuntó.

Otro de los fichajes es el extremo diestro Álex Sancris, que llega del Burgos, pero que creció en el barrio madrileño. "Tengo mucha ilusión, porque después de muchos años vuelvo a donde empecé todo. Y estoy muy feliz porque tengo a mi familia, a mis amigos y a mi chica delante, así que creo que es el escenario idílico", relató el futbolista.

El madrileño se definió como "un extremo rápido, habilidoso y trabajador, tanto en ataque como en defensa, que suele poner mucho balón y aportar mucha velocidad por fuera". "Me viene a la cabeza cuando me llevaban mi madre y mi padre a los entrenamientos y a los partidos. Todos los niños soñamos con debutar y jugar en primera división. Así que me lo imagino todas las noches", subrayó.

El jugador contó que José Bordalás, entrenador del equipo 'azulón', es "un entrenador muy exigente", que "saca el mayor rendimiento de todos los jugadores". "Llevar este escudo significa que vuelvo a estar donde todo empezó, donde empecé a tener mucha ilusión por este deporte", explicó el madrileño sobre lo que implica para él defender el escudo del Getafe.

Por último, también fue presentado como nuevo jugador 'azulón' el aragonés Adrián Liso, que contó que ya mantuvo contactos con el Getafe "el año pasado" y se mostró "contento" por llegar al club. "Es la primera vez que salgo de casa, de mi zona de confort y la verdad que estoy muy tranquilo, con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar", señaló.

"Todo crío siempre sueña con poder jugar en los mejores estadios, con las mejores aficiones y al final esto es un club que aprieta, que la afición también es muy fiel, que siempre está ahí y yo creo que eso todo suma", concluyó el futbolista, que se definió como "un jugador de banda, rápido, fuerte, que en los duelos no da un balón por perdido y que puede actuar en situaciones de carril izquierdo o lateral izquierdo".