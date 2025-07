Espartaco y José Antonio Campuzano dan la cara por Cayetano Rivera

Cayetano Rivera ha sido uno de los grandes protagonistas de esta semana tras vivir un altercado en una conocida hamburguesería de la capital, en el que con actitud agresiva y chulesca presuntamente habría agredido a varios agentes de la Policía cuando intentaron que abandonase el local tras ser alertado por los empleados del mismo.

Una noticia de la que han hablado muchos rostros conocidos, los últimos José Antonio Campuzano y Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', quienes han querido defender públicamente al torero de todo lo que se ha dicho de él estos días.

"Cayetano es un hombre muy controlado. Él se controla mucho. Es una gran persona en todos los sentidos ¿Por qué pasa la cosa? Yo no tengo idea", explicaba Campuzano y cuando le preguntaban si cree que podría tratarse de un mal día, explicaba que a lo mejor "se han equivocado los otros también".

Por su parte, Espartaco aseguraba que "conociéndolo a él, me extraña muchísimo todo lo que se dice" porque "es una persona extraordinaria, es un ser humano exquisito, es de los mejores amigos que tengo en mi vida y lo quiero muchísimo". Eso sí, comentaba no "he podido hablar con él, con nadie, me he sentido un poquito apartado del todo", pero concluía desvelando que "todo se arregla, que es lo importante".