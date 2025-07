Colombia ofrece 630.000 euros por información sobre los responsables del ataque a Uribe que siguen libres

El Gobierno de Colombia ha ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 636.800 euros) a cambio de información que "permita identificar y capturar a los responsables del intento de homicidio" de Miguel Uribe que continúan en libertad, tras la detención este sábado del presunto autor intelectual del atentado hace un mes contra el senador y precandidato.

"Llegaremos hasta los autores intelectuales del atentado contra el senador Uribe. ¡Cae alias 'Chipi' o 'Costeño'!, coordinador criminal de este atentado contra la democracia", ha asegurado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez en una publicación en su cuenta de X.

A este fin, han matizado las autoridades del país, la Fiscalía colombiana se encuentra ya "tras el rastro de quienes intentaron silenciar a un senador y desafiar al país entero", contando para ello con respaldo de sus "aliados internacionales".

Sánchez ha aplaudido la "operación estratégica y altamente profesional" de la Policía y la Fiscalía colombianas en la localidad de Engativá (Bogotá), donde la víspera fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi' o 'Costeño', "señalado como el principal articulador del atentado" contra Uribe.

"Alias 'Chipi' o 'Costeño' habría negociado la ejecución del crimen por 1.000 millones de dólares (unos 848 millones de euros) y habría instrumentalizado a un menor de edad, a quien le entregó el arma cargada para perpetrar el atentado; planeó la fachada, los movimientos y hasta ordenó silenciar a uno de sus cómplices tras el hecho", ha recapitulado el titular de Defensa, asegurando que van a "encontrar a todos los responsables para someterlos a la Justicia".

Desde Defensa han incidido asimismo en que "los autores intelectuales también caerán", puesto que "atentar contra la democracia" es sinónimo de "atentar contra todo el Estado colombiano y contra (los) millones de ciudadanos que (creen) en la libertad y en la ley".

Así las cosas, el ministro de Defensa ha apelado a la responsabilidad ciudadana, instando a sus conciudadanos a "no caer en la polarización ni en la desinformación", pues no son sino causa de división. "Aquí no hay espacio para la violencia ni para el odio. La democracia se defiende con hechos, con unidad y con justicia", ha sentenciado.

El anuncio de esta recompensa llega después de que la propia Policía de Colombia anunciase este sábado la detención de Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', como presunto autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe, quien todavía convalece en estado grave por los disparos recibidos el 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El individuo, que fue detenido tras una operación efectuada en la localidad de Engativá, se enfrentará a cargos por "tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos", en referencia al joven sicario que ejecutó el atentado contra Uribe y que acabó detenido nada más efectuar los disparos.