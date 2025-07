Trump celebra la positiva respuesta inicial de Hamás a la propuesta de alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este sábado la positiva respuesta inicial del movimiento islamista palestino Hamás sobre la última propuesta de alto el fuego en Gaza sin abundar en la cuestión a la espera de recibir información adicional de sus asesores de seguridad.

"Me parece bien. Algo había escuchado pero todavía no me han informado a fondo", ha declarado a los medios a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

Hamás ha explicado este viernes que ya ha trasladado su disposición de regresar a la mesa de negociaciones a las partes mediadoras, según un breve comunicado recogido el viernes por el diario 'Filastin', afín a la milicia, en el que no se alude a ningún país en concreto ni se marcan posibles plazos.

Con todo, Trump se ha declarado optimista sobre la posibilidad de que Hamás dé un 'sí' definitivo. "Me parece que van a aceptarlo", ha aventurado el presidente estadounidense, por el bien de la población gazatí.

"Tenemos que hacer algo con Gaza porque de lo contrario esta gente se va a encontrar con un gran, gran problema. Pero ahora mismo me parece una buena respuesta", ha señalado.