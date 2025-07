Pepe Rodríguez sale en defensa de Cayetano Rivera: "Es un señor"

Pepe Rodríguez trabajó durante años con Eva González en 'Masterchef' y, amigos además de compañeros, fue uno de los invitados a su boda con Cayetano Rivera en 2013. De ahí que no hayamos dudado en preguntarle por la detención del torero -tras protagonizar un altercado en un conocido local de cómida rápida del centro de Madrid- durante la inauguración del nuevo espectáculo del Parque Warner que se ha celebrado este jueves en Madrid.

"La verdad es que he visto algo en la tele, pero no me he enterado muy bien. Pero lo poco que conozco a Cayetano es que me parece un señor, es que me parece un tío tan correcto, que controla todos los momentos. Fíjate si ha pasado él ya por mil momentos y jamás creo que ha perdido el norte, no creo que lo haya perdido ahora, me sorprendería, porque de verdad es un tipo cabal, educadísimo, lo que se dice un señor vulgarmente, pues eso es Cayetano" ha defendido, convencido de que no fue agresivo con los agentes de Policía ni con los empleados de la hamburguesería como se está especulando.

Sorprendido por la imagen que Eva ha compartido desde el hospital reconociendo que su cuerpo está cansado y no responde como solía hacerlo por el volumen de estrés y trabajo que está teniendo -de ahí que haya decidido ponerse en manos de profesionales para oxigenar su sangre y someterse a un tratamiento de vitaminas- el jurado de 'Masterchef' ha expresado que "es verdad que trabaja mucho y eso puede pasar factura porque Eva es muy curranta y hace 40 cosas a la vez, y como todo hay que pegar un paroncito. Le deseo lo mejor, no creo que esté mala, le voy a mandar un WhatsApp ahora para preguntarle cómo está".

Asegurando que no cree que este bajón físico tenga nada que ver con la detención de Cayetano, Pepe sí cree que el delicado momento que está viviendo el torero "algo le tocará aunque sea de refilón". "Estará preocupada, no querrá que su ex, que es el padre de su hijo, pues cometa ninguna tontería por ahí" apunta.