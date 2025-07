Fernando Alonso: "El nuevo paquete tiene potencial"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) valoró la séptima posición en la parrilla del Gran Premio de Gran Bretaña aunque reconoció que tiene gente fuerte detrás, al tiempo que celebró que el "nuevo paquete" de mejoras "tiene potencial".

"No sabía muy bien si era posible o no, hemos tenido un fin de semana raro en cuanto a prestaciones. Nos dejó con dudas la FP3. Con el primer intento de la Q1 encontré el límite del coche, lo puse cuarto, y he mejorado solo una décima. Me mantuve ahí toda la sesión, contento, salimos séptimo mañana, en un circuito seguramente que dice mucho de los coches", dijo en declaraciones a Dazn.

Alonso explicó los peligros que saldrán detrás, pero confió en algo de acción en la primera curva y resistir en el 'Top 10'. "Es importante salir lo más arriba posible. Ojalá podamos estar en los puntos, van a venir fuerte de atrás, también los Williams, Tsunoda que sale el 12, será una batalla interesante", afirmó.

"Venir con un neumático más blando abrirá alguna estrategia diferente, pero sigue siendo posible hacer una parada, será lo que intentaremos. Espero que como en Austria alguno de los de delante juegue a los bolos en la primera curva, ganar alguna posición, y luego, salgo séptimo pero tenemos a Antonelli, Tsunoda, los Williams detrás, veremos. Ojalá pueda estar en el 'Top 10', ese es el objetivo", añadió.

Por otro lado, Alonso valoró la importancia de seguir acumulando Q3 con el "nuevo paquete" de mejoras. "Teníamos dudas, parecían que eran iguales los dos paquetes, no es blanco y negro la solución para este circuito. En el lado positivo, cada vez que introduces unas mejoras parece que siempre hacen falta dos o tres carreras para entenderlas. Si por lo menos ya va igual o mejor en la primera carrera, tiene potencial el nuevo paquete", terminó.