Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas rompen su relación

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han decidido poner punto y final a su relación sentimental. Tras el concurso del jinete en 'Supervivientes 2025' y dejarse ver varios días por la capital madrileña derrochando su amor, la pareja ha sorprendido a sus seguidores con un comunicado en redes sociales.

"Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento", escribía Sheila en su perfil de Instagram.

Minutos más tarde, era él quien explicaba que "el tiempo lo cura todo, hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento, para quizás ni quedarse toda la vida, pero pasar por un momento, enseñarte algo y seguir cada uno su camino".

Unas inquietantes palabras del jinete, quien aseguraba que "aceptar eso es a veces doloroso porque uno tiende a querer como ufff" y "cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir" porque "soltar es muy difícil y más cuando hay amor".

Sin embargo, Escassi ha pedido que se entienda que "a veces es simplemente por un momento y ya, eso es también la magia que tiene la vida", comunicaba. Lo que más ha llamado la atención es que minutos antes ha estado en 'TardeAR' hablando de su relación con Sheila, sin desvelar que habían roto.

El exconcursante de 'Supervivientes' confesaba que no había boda a la vida porque se lo ha pedido en multitud de ocasiones, pero Sheila no estaba por la labor... pero, ¿por qué no ha anunciado en directo esta ruptura y ha esperado a que terminase el programa para hacerlo por redes sociales?