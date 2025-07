Alexia Putellas y su revancha con la Eurocopa

La selección femenina española de fútbol comenzó con buen pie su andadura en la Eurocopa de Suiza, con una goleada clara ante Portugal para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B, y con un 'MVP' para una de sus estrellas, una Alexia Putellas que acude con ganas a este torneo, una especie de revancha para la del Mollet del Vallés, de nuevo uno de los grandes referentes del equipo que dirige Montse Tomé.

Seguramente, la carrera de la futbolista del FC Barcelona cambió justo hace tres años, el 5 de julio de 2022. Consagrada ya como una de las mejores, si no la mejor, jugadoras del mundo, como Balón de Oro y camino del segundo consecutivo, ese día, escuchó un maldito crac, "el sonido de una rama al romperse", tal y como reconoció en una reciente entrevista a 'The Guardian'. Ya sabía que se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda justo a tres días del debut la 'Roja' ante Finlandia en la Eurocopa de Inglaterra, retrasada un año por la pandemia de coronavirus.

La catalana ya tenía en sus piernas los campeonatos continentales de 2013 y de 2017, además de los Mundiales de 2015 y 2019, y esperaba con ganas esa cita en suelo inglés, donde España llegaba con ganas de dar el salto definitivo. Pero su baja, y la también previa de otra pieza clave como la delantera Jenni Hermoso, segunda en el Balón de Oro de 2021, mermaron las opciones del combinado nacional, eliminado amargamente en los cuartos de final y en la prórroga por la anfitriona.

Alexia Putellas llegaba lanzada a aquella EURO. Futbolísticamente su nivel rozaba la excelencia y a nivel internacional había hecho historia días antes del evento al convertirse, en un amistoso contra Italia, en la primera futbolista española en alcanzar las 100 internacionalidades, pero tuvo que parar obligada su carrera para afrontar entonces un largo camino de casi un año.

Considerada como una de los mejores talentos que había dado el fútbol de base de España, doble campeona de Europa Sub-17 (2010 y 2011), subcampeona de Europa Sub-19 (2012) y tercera en el Mundial Sub-17 (2010), se estrenó con 19 años con la Absoluta a días de la Eurocopa de 2013 y poco después hizo su primer gol, especial, y clave porque sirvió para ganar en el estreno a Inglaterra más allá del minuto 90.

Desde entonces, han llegado 34 dianas más, la última el pasado jueves en el debut en esta Eurocopa ante Portugal, el 3-0, un tanto que evidenció toda su calidad en un choque donde logró el 85 por ciento de acierto en el pase y el premio de 'MVP' del encuentro como capitana ante la ausencia de Irene Paredes.

Diez meses después de su lesión, Alexia Putellas volvió a pisar un terreno de juego, lo hizo con el FC Barcelona ante el Sporting Club Huelva a finales de abril, y pudo disfrutar de la conquista de la Liga de Campeones ante el Wolfsburgo alemán, saliendo en los compases finales, y con los focos en el conjunto blaugrana puestos sobre una Aitana Bonmatí estelar.

Pese a no estar a su mejor nivel, Jorge Vilda no dudó en incluirla en la lista para el que sería el histórico Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y fue titular en tres partidos, dos en la fase de grupos, ante Zambia y Japón, y en las semifinales ante Suecia. En la final, salió en el minuto 90 y pudo celebrar en el césped un título con aroma a revancha.

A partir de ahí, el camino continuó algo empinado. Una nueva artroscopia en la rodilla le obligó a parar y, pese a ser convocada, no pudo jugar ni un minuto en la conquista de la Liga de Naciones de 2024, mientras que en el FC Barcelona no lograba hacerse con su sitio de antaño con Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Keira Walsh ocupando el mediocampo. Este trío disputó de inicio la final de la Champions en San Mamés ante el Olympique Lyon francés, pero el choque le reservaba un papel a la de Mollet del Vallés, autora del definitivo 2-0 en el tiempo añadido.

DEL AMARGO PENALTI OLÍMPICO A SER CANDIDATA DE NUEVO AL BALÓN DE ORO

Alexia Putellas lo celebró con una especie de alegría liberatoria, una felicidad convertida en amargura meses después cuando en los históricos Juegos Olímpicos de París no acertó con el penalti que enviaba el partido a la prórroga más allá del minuto 90 ante Alemania. Una cita donde ya recuperó su titularidad en la 'Roja' y donde marcó dos goles, ante Nigeria y Brasil en la fase de grupos.

Esta pasada temporada, la centrocampista catalana se ha reencontrado con parte de su mejor fútbol, seguramente no al nivel que tenía en julio de 2022, pero lo suficiente para volver a convertirla en diferencial en un terreno de juego y a ser indiscutible tanto en el FC Barcelona como en la selección española a la que ahora quiere liderar en una Eurocopa donde parte como una de las más firmes candidatas al título. De hecho, los pronósticos sitúan a nivel indvidual a la 'Reina', un icono ya mundial, como una de las favoritas a un tercer Balón de Oro.

"No os voy a engañar, sí que es una competición que tenía entre ceja y ceja después de la lesión que tuve el día antes de empezar la última Eurocopa. Tengo muchísimas ganas, me he preparado mucho tiempo para este momento y sobre todo a disfrutarla, que creo que es una competición muy bonita", advirtió antes de poner rumbo a la Eurocopa, reconociendo que desde aquel infausto 5 de julio de 2022 era una "mejor Alexia". "Este año he disfrutado muchísimo y el reto es seguir alargando esa sensación para esta Eurocopa y ayudar al máximo al equipo", se sinceró.