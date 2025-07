Vicky López: "De cara a gol hemos sido unas bestias"

La centrocampista de la selección española Vicky López ha destacado el gran debut de este jueves en la Eurocopa Femenina con el 5-0 frente a Portugal, mostrándose "muy contenta por el partido y los tres puntos", habiendo sido ella y sus compañeras "unas bestias" para encauzar pronto su triunfo en el Estadio Wankdorf de Berna (Suiza).

"Muy contenta por el partido y por los tres puntos", dijo Vicky López en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press. Siendo protagonista en el comienzo del encuentro, fue felicitada por su padre. "Me ha metido también caña pero está muy contento. Algún rechace que no la he enchufado", confesó la autora del 2-0 ante el equipo luso.

La jugadora del Barça cumplió a la perfección en el centro del campo por la ausencia de su compañera Aitana Bonmatí y agradeció la confianza de la seleccionadora Montse Tomé. "Es una decisión de la entrenadora. Yo estoy inmensamente agradecida por la confianza porque no todo el mundo pone a debutar en una Eurocopa absoluta a una chica con 18 años", afirmó.

"Creo que hemos empezado muy bien. Cuando marcas pronto en el primer partido de la Eurocopa, ya el partido te sale a favor. Hemos seguido marcando, de cara a gol hemos sido unas bestias y eso define muy bien el partido. Voy a dormir bien, me va a costar. Tenemos que descansar, disfrutar de estos días y apretar para el siguiente partido", terminó.