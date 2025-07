Sumar cuestiona si "hay algo más" detrás del 'caso Koldo' y apela al PSOE a responder "hasta dónde llega" la corrupción

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, se ha cuestionado si "hay algo más" detrás del 'caso Koldo' que implica al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, y ha apelado a los socialistas a responder "hasta dónde llega".

"Lo que no es admisible para nosotros es no tener respuesta. ¿Hay algo más? Pero esto es una pregunta que yo no puedo contestar y no sé si alguien aquí puede contestarlo", ha dicho Hernández apelando al PSOE que ellos sí tienen "la obligación de contestar esta pregunta". "El partido sí tiene la obligación moral y política de contestar a los españoles y a las españolas hasta dónde llega el 'caso Cerdán'", ha declarado este martes en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el pasado lunes el Tribunal Supremo (TS) ordenase el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Cerdán, en el marco de la investigación del 'caso Koldo', atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta "preeminencia" en las supuestas corruptelas.

En este sentido, ha reiterado que el PSOE debe "dar explicaciones" puesto que lo que ha dicho hasta ahora "es completamente insuficiente": "Creo que el Partido Socialista lo que debe, lo primero, es explicar exactamente si esto se limita a tres personas, un entorno tóxico de tres manzanas podridas, si se me permite la expresión, o si hay algo más allá".

"Lo que queremos son datos, hechos que, de alguna manera, avalen y constaten que la foto final de este gobierno no va a ser la foto final de la corrupción, de Santos Cerdán entrando en Soto del Real. Nosotros no vamos a participar claramente en esa foto final, no hemos venido aquí para eso", ha sentenciado.

APELA A SÁNCHEZ A "DAR EL IMPULSO DEFINITIVO"

Ante la pregunta de si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es culpable de los casos de corrupción, Hernández ha respondido que hasta donde puede leer "no hay indicios" en el ámbito del procedimiento judicial que "imputen" a Sánchez, si bien ha advertido que "otra cosa son las responsabilidades políticas".

"Nuestro discurso en este sentido es totalmente firme y además estamos absolutamente convencidas de que la supervivencia política de este gobierno va a depender de las decisiones que se tomen hoy. Es decir, lo que no podemos permitir, bajo ningún concepto, es que cinco años de legislatura se tiren por la alcantarilla por el 'caso Cerdán'", ha remarcado.

Con ello, ha hecho un llamamiento al líder del Ejecutivo a "dar el impulso definitivo" y "coger las riendas políticas" para "llevar lo que queda de legislatura a buen puerto", alegando que de eso va a depender "el sentido" de "este gobierno progresista que tantos logros ha traído para el conjunto del país".

UNA LEY INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN

Por otra parte, la coordinadora general de Sumar ha adelantado que en la comisión de seguimiento del pacto del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar que tendrá lugar este miércoles, van a plantear dos grandes líneas de trabajo "absolutamente improrrogables".

Propuestas como una ley integral en materia de anticorrupción para que, según ha explicado Hernández, "se ponga el foco a los corruptores y no sólo a los corruptos", así como medidas sociales para "dar un nuevo rumbo a la legislatura".

"Lo que no puede ser es que veamos la foto de Santos Cerdán entrando en Soto del Real, pero no hayamos visto todavía ninguna foto de ningún gran directivo de Acciona paseando, desfilando por los juzgados", ha lamentado, concluyendo que, de esta forma, "se ha abierto una oportunidad para poner en el centro de la diana a aquellas empresas, aquellos directivos que también participan de manera activa en la corrupción".

VE AL PP "DESNORTADO"

Preguntada también por si cree que la cuestión de confianza al jefe del Ejecutivo podría ser una fórmula B, ha expresado que "llegados a este punto" lo primero es "hacer los deberes": "Este gobierno tiene que hacer las tareas que tiene pendientes y luego hablaremos de los instrumentos y las herramientas".

Y con respecto a la solicitud del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al portavoz de los 'populares', Miguel Tellado, para que llame a los socios parlamentarios del PSOE con el objetivo de explorar una posible moción de censura, Hernández ha señalado que el PP está "completamente desnortado".

"Si tiene los números para esta moción de censura que vienen anunciando desde el minuto cero, pues que lo presenten. Ahora les ha salido esta jugada con Junts, de una manera un tanto torpe. La cuestión aquí está en si el Partido Popular, primero, puede dar lecciones a alguien en materia de anticorrupción, y segundo, si estos movimientos obedecen más bien a un descalabro interno, que veremos cómo se resuelve en su Congreso, intentando dilucidar quién es el líder de su formación, si el señor Núñez Feijóo o la señora Ayuso", ha concluido.