Samantha Vallejo-Nágera, impactada tras la detención de Cayetano Rivera: "Cosas que exageran y sacan de madre"

Cayetano Rivera se ha convertido en el gran protagonista del día después de salir a la luz su detención en la madrugada de este lunes tras protagonizar un altercado con unos agentes de Policía en un conocido local de comida rápida en el centro de Madrid. El torero, que según el atestado policial estaría bebido -así lo ha asegurado el programa 'TardeAR'- habría tenido un rifirrafe con las empleadas del restaurante cuando éstas le habrían dicho que para pedir comida tenía que sacar un ticket de la máquina.

Algo que el ex de Eva González no se habría tomado nada bien, mostrando un 'fajo de billetes' mientras decía 'tú no sabes quién soy yo'. Ante su actitud, los trabajadores del McDonald's habrían llamado a la Policía, que habría tenido que reducirlo a la fuerza por su comportamiento supuestamente agresivo.

Las reacciones a su detención -Cayetano ha emitido un comunicado urgente para pedir respeto, revelando que ha puesto el tema en manos de sus abogados porque existiría un parte de lesiones- no han tardado en sucederse. Samantha Vallejo-Nágera, muy amiga de Eva tras coincidir en 'Masterchef' (y que por tanto conoce al torero y ha compartido muchos momentos con él) se ha enterado de la noticia por la prensa y no ha podido disimular su sorpresa.

"¿Cayetano el torero? Sí, sí claro, cómo no le voy a conocer. No tenía ni idea. Es que es súper tranquilito y es súper pacífico. Nada, cosas que exageran y que sacan de madre que hace mucho calor" ha comentado impactada, dando la cara por el hijo de Paquirri y dejando claro que le apoya completamente, insistiendo en que es "honrado, educado, tranquilo, así que nada en ese momento".