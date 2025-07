OPEP+ adelanta reunión y evalúa nuevo aumento de producción

(Bloomberg) -- Los principales miembros de la OPEP+ adelantaron al sábado una reunión en línea en la que se prevé que consideren un cuarto aumento extraordinario de la producción de petróleo, según delegados.

Arabia Saudita y sus socios han estado debatiendo otro incremento de 411.000 barriles diarios para agosto como escenario base, en un intento por recuperar la cuota de mercado perdida. La videoconferencia se adelantó un día debido a problemas de agenda, según fuentes oficiales que pidieron anonimato, ya que el cambio aún no se ha hecho público.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha sacudido los mercados en los últimos meses al acelerar el retorno de producción previamente paralizada, a pesar de la caída de la demanda y del inminente exceso de oferta. Este giro ha hecho caer los precios del crudo, lo que supone un alivio para los consumidores y responde a las presiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, por combustibles más baratos.

Ocho de los principales miembros de la OPEP+ ya acordaron reactivar 411.000 barriles diarios en mayo, junio y julio, triplicando la tasa inicialmente prevista. Las autoridades señalan que Riad está ansiosa por reactivar cuanto antes la producción inactiva para recuperar terreno perdido frente a empresas de shale de EE.UU. y otros competidores.

El cambio de estrategia de Arabia Saudita pone fin a años de restricciones de suministro destinadas a sostener los precios del crudo, trastocando así las expectativas del mercado sobre el papel futuro de la OPEP+.

Los futuros del petróleo Brent cotizaban el viernes cerca de los US$68 por barril en Londres. El crudo de referencia internacional cayó 12% la semana pasada, tras una tregua provisional entre Israel e Irán.

Nuevos aumentos de la OPEP+ podrían agravar el exceso de oferta. Las reservas mundiales de petróleo han crecido a un ritmo acelerado de aproximadamente 1 millón de barriles diarios en los últimos meses, impulsadas por la baja demanda en China y el continuo aumento de la producción en el continente americano.

Según la Agencia Internacional de la Energía, el mercado global se encamina hacia un superávit sustancial hacia fin de año. Analistas de JPMorgan Chase & Co. anticipan una caída adicional en los precios del crudo.

--Con la colaboración de Ben Bartenstein y Fiona MacDonald.

