Omar Montes se pronuncia sobre la maternidad de Isa Pantoja: "Le tenía que haber puesto mi nombre al bebé"

Omar Montes está viviendo el momento más dulce de su vida. A su inminente paternidad -el artista se convertirá en padre de su segundo hijo, el primero junto a Lola Romero, en apenas dos meses- se suma su éxito en el terreno profesional. Todo lo que toca se convierte en oro, sus canciones encabezan la lista de los temás más escuchados, acaba de estrenar la película 'Padre no hay más que uno 5' (donde vuelve a hacer un cameo) y este lunes ha recibido un galardón en los Premios Alcazaba de Ávila por su trayectoria musical.

Acompañado por su novia y por su hijo Omar Jr., el cantante se ha pronunciado por primera vez sobre el nacimiento del segundo hijo de Isa Pantoja, con la que protagonizó en 2018 una mediática historia de amor repleta de idas y venidas que terminó cuando la hija de Isabel Pantoja conoció a Asraf Beno -su actual marido y padre de su bebé- en la casa de 'GH Vip'.

"Muy bien, jolín, ¡qué maravilla!" ha reaccionado Omar cuando la prensa le ha comentado que su ex se convirtió en mamá de nuevo el pasado 22 de junio. "¿Por qué me iba a enfadar la pregunta? Que le vaya bien, ya te digo. Le tenía que haber puesto mi nombre al bebé. Digo... ¿Qué nombre le ha puesto, igual se lo ha puesto" ha bromeado, interésandose por cómo se llama el recién nacido: "¿Cairo? Ah, pues bueno, me gusta también Cairo. Es muy bonito" ha confesado de lo más conciliador con Isa y Asraf.

A su lado, presumiendo de su abultadísima barriguita de embarazada de 7 meses, Lola Romero, que muy discreta ha preferido mantenerse en un segundo plano y ha evitado revelar cuánto le queda para dar a luz y qué nombre le pondrán ellos a su pequeño.