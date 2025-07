Inma Cuesta anuncia que se ha casado con Ángeles Maeso en una fecha muy especial: "Por los que tuvieron que esconderse"

A pesar del hermetismo que siempre ha rodeado a su vida privada, Inma Cuesta ha dado un paso al frente coincidiendo con el 20º aniversario de la legalización del matrimonio igualitario en España. Una fecha muy especial en la que la actriz ha anunciado por sorpresa su boda con Ángeles Maeso, con la que mantiene una discreta relación desde hace años y con la que tiene dos hijos en común.

Sin entrar en detalles sobre cuándo se dieron el 'sí quiero', la protagonista de 'La voz dormida' ha compartido una imagen de su enlace en su cuenta de Instagram para rendir homenaje a aquellos que no pudieron vivir su condición sexual y su amor con libertad.

Una instantánea en blanco y negro en la que ambas, derrochando felicidad, se miran con una sonrisa cómplice mientras se cogen la mano tras haber formalizado su historia de amor. Una ceremonia íntima que se celebró al aire libre, en un jardín repleto de flores, y en la que Inma y Ángela llevan vestidos de novia blancos que destilan elegancia.

"Por todos los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido. Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. ¡Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás", ha escrito en su publicación, visibilizando así el derecho a amar libremente y sin miedo en un día tan señalado para el colectivo en nuestro país.

Inma y Ángeles llevan años compartiendo su vida y son madres de dos hijos en común, el primero gestado por la guionista -que nació en 2019, aunque no lo hicieron público hasta 2021-, y el segundo por la intérprete, en 2023.